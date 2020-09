Exigen justicia por feminicidio de Deysi Itzel en San Juan

Al grito de ni una más y de no nos vamos a callar, alcemos la voz mujeres; un grupo de amas de casa, familiares y vecinas de la menor Deysi Itzet, joven madre que fue asesinada con un cuchillo en San Juan Evangelista hace una semana; marcharon por las calles de esta ciudad en exigencia de justicia, en un acto que por momentos se vivieron momentos dramáticos con el desvanecimiento de la madre de la víctima, quien en todo momento portó una foto de la adolescente fallecida.

La muerte violenta de Deysi Itzel cumplió este domingo una semana. Su feminicidio tiene un principal sospechoso, Sael Delgado Acosta, alias "El Chino", quien se encuentra desaparecido desde el día del crimen.

La joven tenia 16 años de edad y era madre de un niño de 9 meses de edad, que actualmente está en manos de su abuela, Julia Fernanda Martínez Pascual. La víctima fue asesinada con un cuchillo y su cuerpo encontrado en la vía pública de la cabecera municipal de San Juan Evangelista. Testigos afirman que el esposo, Sael Delgado Acosta, alias "El Chino" había estado discutiendo con ella horas antes.

Junto con vecinas y familiares, doña Julia Fernanda camino por las principales calles de la ciudad, saliendo de la colonia Morelos, de donde era originaria la fallecida, hasta llegar a la Unidad integral de procuración de justicia de este distrito judicial, pues afirma que hasta este domingo no le habían dado informes sobre el caso y la forma en que buscan al presunto asesino.

Los gritos que se escucharon fueron ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Ni una más! ¡No me he muerto me han matado! ¡Alcemos la voz mujeres! Y peticiones de ayuda al Gobernador del Estado y al alcalde de Acayucan.

Durante la marcha, la señora Julia, madre de la menor, se desvaneció ante la mirada de los participantes en el evento.

Una fiscal local le informó parte de los avances del caso y se comprometió a mantenerla informada de todo lo que suceda posteriormente.