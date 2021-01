Estrategia contra feminicidios en Veracruz, con poco impacto

Pese al discurso de las autoridades estatales sobre supuestos logros en la materia, Veracruz figura en el ranking de entidades con mayor número de feminicidios, de acuerdo con informes del Gobierno Federal.

El subsecretario de Seguridad Pública, Ricardo Mejía Berdeja, expuso son seis estados los que concentran la mayor parte de los feminicidios en el país: Estado de México, Veracruz, Jalisco, Ciudad de México, Nuevo León y Puebla.

'Los únicos delitos que tienen un incremento, como aquí se dijo, es el feminicidio, 0.1 por ciento; y violencia familiar, 4.7 por ciento. Pero ya aquí se refleja el dato del homicidio doloso, menos 0.4 por ciento en el 2020', sostuvo el funcionario.

Al referirse a la incidencia de feminicidios, informó que en diciembre 31 se habló de un aumento del 0.3 por ciento; sin embargo, ya con las carpetas verificadas del Secretariado Ejecutivo, el aumento es de apenas el 0.1 por ciento. Esto es, se mejoró dos décimas con relación al 31 de diciembre.

En cuanto al mes de diciembre con relación a noviembre, hay una disminución de 8.2 por ciento en cuanto al mes de diciembre con relación a noviembre. 'Y hay que subrayar, como lo hemos dicho en otras ocasiones, sin querer minimizar este delito, también el incremento de carpetas tiene que ver con que se siguen protocolos de atención de violencia de género en la apertura de carpetas y no por homicidio doloso, y se va a seguir insistiendo en que se traten como feminicidio cualquier hecho de violencia que pierda la vida una mujer'.

Por su parte, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, sostuvo que existen lugares donde se debe reforzar la estrategia de manera especial. El Estado de México, dijo, es la entidad federativa con mayor cantidad de feminicidios acumulados de enero a diciembre de 2020, con 151 víctimas.

'Tenemos el reto de seguir trabajando y enfocar nuestros esfuerzos para que los delitos de feminicidio y de violencia familiar disminuyan en su incidencia y fortalecer la prevención de éstos'.

CONTRA LAS CIFRAS FELICES

A pesar de que la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns y el gobernador Cuitláhuac García Jiménez afirmen que las cifras de violencia han ido a la baja la situación en contra de la mujer en Veracruz sigue sin mejorar. Siguen ocurriendo más feminicidios en la entidad, ha advertido la integrante del Movimiento Marea Verde Altas Montañas, Luz María Reyes Huerta.

"A pesar de lo que diga Verónica, la Fiscal, que dice que echa las campanas al vuelo con sus resultados, seguimos siendo un segundo lugar en el estado y el que haya procesados no nos regresan a nuestras mujeres y mientras tanto seguiremos exigiendo un alto a la violencia feminicida".

Por su parte, la coordinadora del Observatorio Universitario de Violencias contra Mujeres (OUVM) de la Universidad Veracruzana, Estela Casados González, consideró que el Gobierno de Veracruz debe de evaluar si estrategias enfocadas en el combate a los feminicidios están dando resultados, tal es el caso de la Aplicación "Mujer Alerta Veracruz".

Advirtió que se requiere una estrategia integral que sume acciones como la aplicación "Mujer Alerta Veracruz" a otras, para realmente generar un cambio en lo que se refiere a violencia de género.

Se requieren otras estrategias para mujeres de a pie que no tienen acceso a esta tecnología y dar mayor transparencia en el gasto que se destina en estos programas. "No tenemos certeza respecto a la eficacia de esas inversiones ni en qué se está invirtiendo debido a que no se da a conocer y no se informa a la ciudadanía, sobre todo a la población femenina".

Recordó que las mujeres veracruzanas no han experimentado un cambio en cuanto a la violencia que sufren, así como agresiones y feminicidios.

"Seguramente (estrategias como la aplicación) tienen impacto y grado de eficiencia, pero por sí mismas no funcionan", consideró Casados González.