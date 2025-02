Vecinos de Martínez de la Torre exigen servicios tras años de abandono

Cansados de falsas promesas y de años de espera sin resultados, habitantes de la colonia Ampliación Los Arcos, ubicada a un costado de la colonia Las Margaritas en Villa Independencia, se manifestaron este lunes en exigencia de servicios básicos como alumbrado público, agua potable y pavimentación, con pancartas en mano y un bloqueo en la entrada del Puente Martínez 1, los vecinos dejaron en claro que no cesarán su protesta hasta que las autoridades cumplan con acciones concretas.

Los colonos denunciaron que llevan más de una década esperando la instalación de luz eléctrica, un servicio que consideran de primera necesidad, "no es posible que, a cinco minutos del centro de la ciudad, sigamos viviendo en la oscuridad, el proyecto de electrificación es costoso y no podemos cubrirlo solos, hemos pagado por nuestra agua potable sin apoyo gubernamental y, aun así, seguimos sin respuestas sobre la luz", expresó uno de los vecinos afectados.

Según testimonios, en administraciones pasadas se han presentado documentos, peticiones y múltiples reuniones sin obtener soluciones reales, "nos dicen que la próxima semana, el próximo mes, pero nunca llega la acción, ya pasaron dos administraciones y seguimos igual", señaló una de las manifestantes.

Otro de los problemas urgentes es la falta de pavimentación, "las lluvias dejan las calles intransitables, los carros no pueden pasar, las ambulancias no entran y los niños tienen que ser cargados por sus madres para ir a la escuela", denunció una vecina, agregó que, incluso, la reciente apertura de una calle ha agravado la situación, ya que fue abandonada sin concluir.

Durante la manifestación, representantes del Ayuntamiento se hicieron presentes y propusieron la firma de una nueva minuta para comprometerse a atender las demandas. Sin embargo, los habitantes dejaron en claro que no aceptarán más documentos sin acciones inmediatas, "no queremos papeles firmados, queremos hechos, si hoy no comienzan a cumplir, no nos moveremos", advirtió un vocero de la protesta.

Jorge Mora, director de organización del Ayuntamiento, se comprometió a coordinarse con las áreas responsables para iniciar los trabajos, "vamos a hacer una minuta con los responsables presentes y sin problema lo atenderemos", aseguró, no obstante, los colonos recalcaron que estas promesas han sido hechas antes sin resultados tangibles.

El cierre del Puente Martínez 1 generó afectaciones en la movilidad de la zona, por lo que se recomendó utilizar el Puente Martínez 2 como vía alterna, mientras tanto, los habitantes continúan en pie de lucha, esperando una respuesta efectiva por parte de las autoridades,

"hemos sido pacientes, pero ya no más, necesitamos soluciones ahora, no nos moveremos hasta que las autoridades comiencen a trabajar en nuestra colonia", sentenció una de las manifestantes.

La comunidad de Ampliación Los Arcos sigue a la espera de que, esta vez, las promesas se conviertan en acción real.