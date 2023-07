Alcalde de Cosautlán deja a policías de SSP-Veracruz a merced del crimen; les quita gasolina y motos

El alcalde de Cosautlán, José Antonio Valdivia Huerta, se encuentra desesperado por no lograr que la Secretaría de Seguridad Pública retire a sus elementos por no convenir a sus intereses, afectando los compromisos que tiene con grupos trasgresores de la ley que no han podido regresar al municipio por contar algunos con órdenes de aprehensión.

Como medida de presión el alcalde José Antonio Valdivia Huerta, retiró las motocicletas asignadas a la policía Municipal, así como pago de gasolina para la única patrulla con la que cuenta esta corporación policiaca.

La Policía Municipal cuenta con cinco elementos, a unos de ellos el munícipe ordenó que les recortaran el sueldo, a otro lo incapacitó y uno lo envío al curso de formación inicial equivalente en la academia de CEIS

En estos momentos solo siete policías dan seguridad a los habitantes de Cosautlán, cuatro de la Policía Estatal y tres de la policía Municipal, contando con una patrulla que no tienen gasolina por órdenes del alcalde.

Los elementos de Seguridad Pública llegaron a solicitud del alcalde debido a los ataques a balazos que venían sufriendo jóvenes, donde algunos de ellos perdieron la vida por grupos delictivos.

SSP BAJÓ DELINCUENCIA A SU ARRIBO A COSAUTLÁN

Al arribo de los elementos de Seguridad Pública, los índices delictivos se fueron a la baja, no se ha registrado más muertes por violencia, debido al patrullaje de los uniformados de SSP, quienes comenzaron a detener gente que contaba con órdenes de aprehensión.

Los grupos trasgresores de la ley tuvieron que huir de Cosautlán y ahora el alcalde se ve presionado por estos grupos que no pueden regresar a seguir delinquiendo.

En las investigaciones por el ataque en días pasados a la comandancia no se descarta que este fue orquestado por el propio alcalde para ahuyentar a los preventivos estatales y al no logra su objetivo ordenó a los elementos de la policía municipal que denunciaran al comandante de SSP por acoso.

Como la Secretaría de Seguridad Pública no ha retirado a sus elementos, el alcalde ordenó al tesorero de no dar para pagar la gasolina de patrulla.

Los habitantes de Cosautlán temen que algo violento pueda ocurrir y los policías se encuentran inmovilizados al no contar con gasolina la patrulla.

Ciudadanos del municipio pidieron a la Secretaría de Seguridad Pública que envíen refuerzos o que tome el mando único la Seguridad de Cosautlán, donde no tenga injerencia el alcalde.