Dos automovilistas fueron asaltados en las vías del tren de Mundo Nuevo

Durante la noche del lunes, dos automovilistas que circulaban sobre la carretera cuatro carriles fueron víctimas de asalto con lujo de violencia, sin embargo los delincuentes no estuvieron satisfechos con llevarse lo material, ya que agredieron físicamente a una ciudadana.

A decir de las victimas los tres delincuentes vestidos completamente de negro se encontraban escondidos entre la maleza del derecho de vía del tren, de donde repentinamente salieron con machetes en mano para obligar a detener la unidad.

"En ocasiones anteriores se habían tenido reporte de saltos en este lugar y por unos días elementos de Seguridad Pública mantuvieron la vigilancia n el sector, ahora nuevamente los delincuentes hacen de las suyas llevándose lo objetos de valor y ahora las mujeres son manoseadas", comento uno de las víctimas.

Por otra parte, otra conductor afectado dijo, los ladrones parece que conocen muy bien la zona, porque me obligaron a detenerme, me quitaron las llaves del coche y después me dejaron abandonado en el bulevar Etileno XXI arteria que es poco transitada, y ninguna patrulla paso por el lugar.