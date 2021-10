De acuerdo al reporte policial, en punto de las 08:45 horas de este lunes, los albañiles Filomeno Rossette Tehuintle, de 28 años de edad, e Isaias Pascual Reyes, de 26 años, viajaban a bordo de una motocicleta marca Italika rumbo a su trabajo.

Se conoce que, al llegar al cruce de la calle Benito Juárez, en la localidad Novillero Chico, una motocicleta les hizo corte a la circulación y chocaron de manera frontal.

Tras el encontronazo, ambos albañiles resultaron gravemente heridos, mientras que el presunto responsable logró darse a la fuga con rumbo desconocido.

Debido a que no hay ambulancia del Grupo Samuv en el ayuntamiento de Rafael Delgado y al sitio no entran los paramédicos de la Cruz Roja Delegación Orizab,a por falta de apoyos, el agente de Tonalixco trasladó a los heridos a bordo de su camioneta particular al Hospital General Regional número 1 del IMSS en Orizaba, en donde su estado de salud es reportado como grave, debido a que presentaron lesiones en rostro y cuerpo.

Es de mencionar que, al lugar, arribaron oficiales de la Policía Municipal, quienes únicamente tomaron conocimiento de lo sucedido y posteriormente se retiraron del lugar.