dijeron_que_eran_antisecuestros_y_robaron_la_casa_de_comerciante_en_veracruz

Según los datos proporcionados por las víctimas, lo anterior ocurrió durante la madrugada de este sábado en la dirección Cuetzalan #468 entre Tlalixcoyan y Tzararacua al norte de la ciudad.

Se trataba de una familia de comerciantes que cuando descansaban, un grupo de hombres con armas largas, entraron encapuchados con chalecos tácticos a su vivienda en medio de gritos y amenazas.

"Gritaban que eran de los de antisecuestros de Xalapa, pero amenazaban a mis hijos menores de edad que no se movieran y gritaran si no les dispararían, igualmente a mí me taparon con un cobertor mientras cargaba a mi bebe recién nacido", revelaron.

Una vez que los agentes se retiraron, la familia se percató de que dañaron las cámaras de seguridad, se llevaron el DVR, robaron alhajas de oro, dinero, juguetes y videojuegos de sus hijos, pantallas, botellas de licor, un microondas, computadoras y teléfonos celulares.

Así mismo, informaron que cuando salieron para pedir ayuda a los vecinos, se dieron cuenta que también se habían llevado su camioneta de la marca Chevrolet Silverado, modelo 2017 color blanco.

Ante tal situación, decidieron llamar al número de emergencias 911, por lo que momentos después llegaron elementos de la Policía Estatal, quienes les asesoraron que acudieran a la fiscalía a denunciar.

Horas más tarde, los agraviados lograron recuperar algunos videos de las cámaras de seguridad de la casa, e incluso se dieron a la tarea de pedir los videos a algunas de las casas en las inmediaciones.

En dichas grabaciones lograron darse cuenta del momento en que llegaron camionetas blancas, identificando una como Mazda y otra tipo van, posteriormente entran a la casa y son captados registrándola.

Incluso denunciaron que también tienen sospechas de que la misma patrulla de SSP se vio involucrada ya que fueron grabados por las cámaras de seguridad, por lo que ya acudieron a interponer la denuncia correspondiente.