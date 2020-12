Detienen a presunta cómplice en asesinato de Silvia Jazmín

"Andrea J. era una de las mejores amigas de "Silvia Jazmín" fue detenida en la colonia Soto Ines de Minatitlan, se presume que esta implicada en el feminicidio de "Silvia Jazmín, cuyo cuerpo apareció calcinado el 18 de agosto de 2019.

Este caso que conmovió a la sociedad de la petrolera ciudad, y un año después, detuvieron por otra situación a quien fuera pareja sentimental de Silvia - Aldo Adán, principal sospechoso en la línea de investigación de los lamentablemente hechos

La detención de Andrea N, se dio cuando viajaba en una camioneta de la marca JEEP color naranja, la cual era conducida por una familiar, se le mostró la orden de aprensión de la causa penal 863/2019, le leyeron sus derechos que le asisten, de ahí fue llevada ante Jueza de control del XXI Distrito Judicial.

TESTIGO LOS HUNDE

De acuerdo a la investigación, se cuenta con la aportación de un testigo presencial de los hechos, de identidad resguardada, el cual refiere haber visto a ALDO N y ANDREA N, que discutían con Silvia Jazmín, en ese momento Aldo Adán le dio un tiro en la cabeza.

Los arduos trabajos de investigación y de inteligencia se logró detectar y comprobar los teléfonos de la víctima, SILVIA JAZMÍN, el de la hoy detenida ANDREA N y el del también detenido ALDO N coincidieron en tiempo y espacio, en el lugar donde privan de la vida.

Ayer en la tarde se realizó una audiencia en el juzgado de Coatzacoalcos, en donde se aportan datos para esclarecer este feminicidio. Hasta ahora la fiscalía de acuerdo a las investigaciones Aldo y Andrea son presuntos responsables de este feminicidio.

SUS MENSAJES A SILVIA 14 DE NOVIEMBRE

Esas ganas gigantes de que pases por mi, e ir al Starbaaackkkss por un coffee y chismear más de 3 hrs dando vueltas, tomándonos selfies, reir, escuchar ha-ash, I´ll tell u what I want, what I really, really want, so tell me what you want, what i really, really want, hacer planes de viajar, Spanglishear, y gritar al ver el nuevo video de la nueva temporada de Grey´s Anatomy; es más, estoy escuchando en mi mente tu grito prometer verla juntas, aunque sabemos que la verás primero porque no aguantas un día más sin verla y yo no me enojaré, pero si yo la veo antes que tú, si te enojarás porque prometimos verla juntas

Entregarte tu regalo de navidad aunque falta más de un mes pero es BUEN FIN! Y ambas sin saber que una le compraría a la otra, reímos de lo bien que sincronizamos

CÓMO SE QUITAN ESAS GANAS?

Tu agresor no pensó en que como yo, a muchas personas le harías falta y eso lo hace EGOÍSTA! Esa persona solo pensó que dejarías de existir para el/ella, y se le hizo fácil tomar decisiones sin consultarlo con un profesional llámese psiquiatra o psicólogo sonará absurdo pero es la realidad.

Justicia por Jazmín y por todas ellas que no se les preguntó si querían seguir en este mundo, simplemente apagaron su luz.