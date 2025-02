Detienen a 3 personas en Orizaba; les aseguran cigarros electrónicos y vapeadores

Durante los operativos realizados por cuerpos policiales de los tres órdenes de Gobierno a establecimientos y locales en plazas comerciales de Orizaba, dónde se comercializaban cigarrillos electrónicos y vapeadores al público en general, las autoridades de la Fiscalía General del Estado confirmaron la detención de tres personas en flagrancia, así como el aseguramiento de cientos de artefactos y diversos objetos.

Mediante un comunicado, la Fiscalía General del Estado informó que, Fiscales, Peritos y Policías Ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional Córdoba, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, llevaron a cabo tres cateos en plazas comerciales de esta ciudad de Orizaba.

Cómo resultado se detuvo en flagrancia a tres personas, además de que se aseguraron diversos objetos, entre ellos enervantes, artefactos para el consumo de droga, básculas digitales, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Se informa que, supuestamente respetando sus derechos humanos y bajo el debido proceso de investigación, los ahora detenidos fueron presentados ante el Fiscal correspondiente de la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba, para que defina su situación jurídica legal.

También te puede interesar... Tras cateo, detienen a cuatro narcomenudistas en Tuxpan

Operativos

Cómo se recordará, durante la tarde del martes 04 de febrero del presente año, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en coordinación con efectivos de la Marina Armada de México (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Policía Ministerial Acreditable, implementaron un inmediato operativo en establecimientos comerciales asentados en diversas plazas de Orizaba, de dónde aseguraron cientos de aparatos electrónicos, entre ellos: cigarrillos y vapeadores, debido a que está prohibida su venta y comercialización.

El operativo tanto en Plaza Faro; Plaza Valle, Plaza Cerritos y demás lugares que cuentan con estos aparatos, causó expectación y asombro entre la ciudadanía orizabeña, incluso se llegó a especular que se trataban de situaciones de riesgo, lo cual fue descartado.

Los detenidos y lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) por parte de las autoridades policiales participantes.

INCONFORMIDAD

El joven orizabeño Rodrigo Ramos Olivera y pareja sentimental de la joven detenida: Mariah Christian Alexandra, lamentó que las autoridades policiales la hayan detenido como una delincuente, cuando ella y sus compañeros únicamente eran empleados de un establecimiento comercial que presumiblemente tenía todos sus documentos en regla.

"Debido a la publicación que se compartió en cuanto a la situación que está viviendo mi pareja Mariah Christian Alexandra, ella es una joven, deportista, ingeniera en proceso de titulación, hija y hermana, sin ningún antecedente, la cual estaba laborando en un lugar que al parecer tenía todo en regla, y aún que ya sabemos que la ley con respecto a algunos productos de esa tienda tuvo una modificación, como les comento, ella solo era una empleada del establecimiento pero aún así, hasta el momento sigue detenida, por investigación, después de un operativo que se realizó a los establecimientos de "ZonaVapor".

En su publicación hecha a través de redes sociales, también agrega que la joven ya cuenta con un licenciado representante asignado en acuerdo con un servidor y familia, ya que los dueños del establecimiento comercial quedaron en mandar a alguien para representarla, pero eso no fue así.

También te puede interesar... Capturan a tres hombres y tres mujeres asegurándoles droga, tras cateos en Teocelo y Xalapa

"Ellos solo están más interesados en el beneficio de la empresa y propietarios como tal, ya que ellos siguen libres como si no fueran los únicos y verdaderos responsables. Precisamente por eso se decidió actuar de esta forma. Desde el principio me dedique a estar al pendiente de su situación ya que no nos habían dejado tener contacto con ella, ni nos habían dado más detalles de por medio. Después de 24 horas su madre y yo ya pudimos verla, pero esto aún no termina, les pido por favor que si llegan a ver alguna publicación en redes sociales referente a esto compartan, para hacer presión social, ya que ella está llena de sueños y metas por cumplir, y aunque se está haciendo lo posible para que salga antes de un plazo de 48 horas, con su ayuda, se podrá hacer algo más. Ya que junto con ella se encuentran dos chicos más involucrados también empleados, y hasta el momento no han salido".