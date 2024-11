¡Vaya susto! Derrapan motociclistas sobre la carretera Fortín-Huatusco

Dos jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta como parte de una caravana resultaron lesionados tras derrapar cuando circulaban sobre la carretera federal que va de Fortín hacia Huatusco.

El accidente se registró la mañana de este lunes cuando el conductor de la motocicleta perdió el control al tomar una curva ya que aparentemente manejaba a exceso de velocidad; los hechos ocurrieron a la altura de Rancho El Canelo.

Aunque los jóvenes quedaron en el pavimento y presentaron lesiones, estas no fueron de consideración gracias a que contaban con equipo de protección que amortiguó el impacto.

Al lugar acudieron paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron atención a los dos motociclistas los cuales únicamente resultaron con algunos raspones que no ameritaron que fueran trasladados a algún hospital.

Debido a que no hubo daños a la infraestructura carretera los dos jóvenes, quienes mencionaron que se dirigían a Potrero Nuevo en Atoyac, continuaron su camino en su motocicleta.

Dado que la circulación no se vio afectada por el derrape y no hubo mayores daños, únicamente a la misma unidad de los afectados, las autoridades no tomaron conocimiento del mismo y los motociclistas continuaron su camino hacia Potrero Nuevo.