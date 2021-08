Denuncian 'trampa' en cajeros de la sucursal de Citibanamex en Veracruz

"En verdad da coraje, hoy fui con mi novio a este banco que está en Bolívar y pues resulta que el no se percató que el cajero tenía una trampa para que su dinero no saliera, levantó el reporte al banco y todo, sino que después de estar moviendo para que se destrabara la compuerta, se percató que tenía este pedazo de fierro, que está pintado de negro para que no se den cuenta las personas, que es para robar el dinero que con sacrificio se gana día a día", denunciaron los agraviados en redes sociales.

Gracias a que de inmediato dieron parte a los empleados y no se despegaron del cajero, pudieron percatarse de dicho pedazo de metal en la salida de donde se toma el efectivo y lograron recuperarlo.

De igual manera este fin de semana, una mujer también fue víctima del robo de su tarjeta por parte de un grupo de "talladores", de la que le retiraron 9 mil pesos en efectivo luego de un descuido.

La víctima dio a conocer que ella llegó a un cajero del mismo banco CitiBamanex, señaló que había dos hombres y una mujer, los que al parecer hicieron algo con el cajero, por lo que no pudo sacar el dinero.

Fue en ese momento que uno de los sujetos le quito la tarjeta, para "limpiarla" y fue en este movimiento que le cambiaron se la cambiaron para retirarse de inmediato y lograron sacarle de su cuenta 9 mil pesos.

Finalmente las autoridades recomiendan tener mucha precaución, no brindar ningún número clave o contraseña, no aceptar la ayuda de extraños o pero personas sospechosas, ni tampoco soltar las tarjetas de crédito o débito, en caso de cualquier anomalía reportarla de inmediato a las autoridades policiales.