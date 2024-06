Denuncian sustracción de menor de 2 años en Córdoba; habría sido su padre

Ante la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba fue denunciado el ciudadano cordobés José Miguel Jiménez García por la sustracción del menor Lázaro Gabriel; la madre del infante afirma no saber nada de él desde el día jueves 13 de junio del presente año.

A través de un vídeo de 1 minuto con 34 segundos, la ciudadana Aranza Penagos originaria del municipio de Córdoba, Veracruz denunció agresiones físicas de parte de su esposo José Miguel Jiménez García, así como la sustracción de su pequeño hijo de tan solo dos años de edad.

"Por éste medio quiero hacer público que el día 13 de junio mi esposo José Miguel Jiménez atentó violentamente contra mí, me lastimó físicamente y no nada más fue eso, sino que ese mismo día se llevó a mi hijo de 2 años, lo sacó del kínder diciendo mentiras y es hasta el día de hoy que no sé nada de ellos, sobre todo de mi hijo que es el que más me preocupa", relata.

Con lágrimas en los ojos la ciudadana cordobesa asegura tener miedo, pues a decir de ella, su esposo José Miguel Jiménez García, es una persona muy violenta.

"Tengo mucho miedo pues mi esposo es una persona muy violenta, entonces temo por la integridad de mi hijo menor tanto física como psicológicamente".

A seis días de haberse cometido la sustracción, la madre del menor no ha tenido ninguna noticias de donde pudiera encontrarse el pequeño y a pesar de que ya interpuso una denuncia ante la Fiscalía Regional Zona Centro-Córdoba, para ella la dependencia solo ha entorpecido los trámites y su búsqueda, por lo que hace un llamado a la Gobernadora Electa Rocío Nahle García, se atienda su caso.

"Hasta el día de hoy 19 de junio de 2024 no he tenido noticias y la Fiscalía General no ha hecho más que entorpecer los trámites e incluso no me han dicho el paradero de mi hijo por lo que también hago un comunicado a la Gobernadora Rocío Nahle García que apoye mi caso, estoy desesperada temo que algo le pase a mi hijo nada más tiene 2 años no ha recibido ninguna llamada, nada que me diga dónde están ni cómo está por lo que por favor pido de su ayuda".

Así mismo, Aranza Penagos responsabilizó a José Miguel Jiménez García, de lo que pueda sucederle a ella y a su menor hijo, ya que el propietario del Restaurante Jugos California, es una persona extremadamente violenta.

"Por otro lado, quiero hacer responsable a José Miguel Jiménez por cualquier cosa que me llegue a pasar a mí, pero sobre todo cualquier cosa que le puede pasar a mi hijo".

El menor responde al nombre de: Lázaro Gabriel Jiménez Penagos, de tan solo 2 años de edad y tiene el rostro redondo, nariz chata, Boca chica y labios delgados, además cuenta con una estatura aproximada de 60 centímetros, ojos verdes, de tez blanca y con cabello negro, corto y lacio.

El infante fue visto por última vez en compañía del ciudadano José Miguel Jiménez García el pasado 13 de junio del presente y hasta el momento se desconoce de su ubicación.