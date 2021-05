Denuncian a exelemento de la SSP que presuntamente abusó de su hijastra

Un exfuncionario de la Secretaría de Seguridad Pública en el periodo 016-2018 identificado como Gregorio C. S. fue denunciado penalmente por su propia hijastra por los delitos de violación y violencia familiar.



El señalado que fue reportado como no localizado por el Organo fiscalizador, presuntamente abusó sexualmente de la víctima desde que ésta tenía 7 años de edad, además de que la golpeaba en repetidas ocasiones.



Dijo que no solo ella, sino también sus otras dos niñas de 3 y 5 años, así como su mamá, tenían que sufrir las golpizas que el exfuncionario les daba sin motivo, por lo que vivieron mucho tiempo en el miedo.



La joven de 21 años con identidad reservada, relató que hace dos semanas se encontraban en Puebla cuando una vez más la violó, por lo que decidió volver al puerto, pero de nueva cuenta la encontró y la golpeó.



Ante tantos años de abusos, finalmente se armó de valor y decidió acudir ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad, la Seguridad Sexual y la Familia a presentar una denuncia en su contra.



Sin embargo, la fiscal segunda Teresa Xontal Cobaxin, solo le tomó la declaración de los golpes tomando el delito como violencia familiar, pero se negó a tomar la declaración de todas las violaciones.



El pretexto fue que como estas ocurrieron en otro estado, ella debía acudir a Puebla a interponer la denuncia allá, aunque su deber era tomar su historia y remitirla a las autoridades de aquel estado.



Durante 14 largos años tuvo que soportar las constantes golpizas, además de que incluso se grababa cuando abusaba sexualmente de ella, abusando de los cargos que ocupaba en la Secretaría de Seguridad Pública.



La joven mujer señaló que en ocasiones pedía ayuda al 911, pero cuando los elementos llegaban él se identificaba como Teniente de Fragata y los uniformados simplemente se retiraban e ignoraban lo que le hacía.



Manifestó que ahora teme por su propia integridad y la de sus hermanas, pues los abusos empezaron a una edad similar a la de ella, además de que también podría emprender represalias contra su mamá.