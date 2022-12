Abogados veracruzanos quitan escrituras de propiedades y extorsionan al estilo de la mafia

Un grupo de abogados de Veracruz fueron denunciados penalmente ante la Sub Unidad Integral de Boca del Río del XVII Distrito Judicial de Veracruz, para que respondan conforme a derecho por los delitos de Extorsión, Uso de Documentos Falsos y Tentativa de Homicidio, en agravio de padre e hijo de identidades reservadas, delitos estipulados como graves.

De esta manera solicitaron la representación los afectados en este caso de los abogados reconocidos Jesús Ulloa Carreño, Luis Noé Araujo Mota y Rafael Velasco López.

En la integración de la Carpeta de Investigación 1740/2022 de la Fiscalía Primera de la Sub Unidad Integral de Boca del Río, el adulto mayor dijo ser la víctima de los delitos de Extorsión y Uso de Documentos Falsos.

Los presuntos responsables de estos ilícitos son los abogados: Aldo G. M. C. y Belem S. H. V., Oswaldo L. C. y Jesús A. G. C., todos con el despacho jurídico ubicado en el Fraccionamiento Costa de Oro, de Boca del Río.

Dijo que debido a la confianza que había entre los abogados con su hijo es así como le entrega unas escrituras de sus propiedades, con el objetivo de quitarles unos gravámenes ante el Registro Público de la Propiedad.

Una vez que contaron con esos documentos, los denunciados le dijeron al señor que, si les podía prestar dos millones de pesos y de esta manera lo citaron en el despacho jurídico ubicado en Costa de Oro.

Pero, los denunciados a base de amenazas de muerte tanto para él y a su familia, lo obligaron a firmar unos pagarés por la cantidad de dos millones de pesos, pero teniendo que él pagárselos a ellos y se iban a quedar con los documentos que avalan sus propiedades.

En el mes de diciembre del 2021 su hijo de identidad reservada sufrió una agresión a balazos que hasta a la clínica del Seguro Social de Díaz Mirón fue a dar, por lo que no dudo que todo era obra de dichos abogados, esto por las amenazas.

Debido a esta situación en su momento se presentó la formal denuncia de hechos ante la Fiscalía Segunda de la Sub Unidad Integral de Boca del Río del XVII Distrito Judicial de Veracruz y la cual está integrada con la Carpeta de Investigación 140/2022, pero, la cual no se ha hecho justicia.

Por lo que por medio de los reconocidos abogados arriba citados que tomaron el caso a petición de los agraviados, han solicitado dentro de la denuncia radicada con el número 1740/2022 que se proceda conforme a derecho contra de dichos abogados y se aplique todo el peso de la ley.

