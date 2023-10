Es de Veracruz niño que apuñaló a maestra; sufría bullying y discriminación de ella, denuncian

El estudiante que apuñaló a su maestra de Español en la escuela secundaria Rubén Humberto Moreira Flores en Ramos Arizpe, Coahuila, es originario del estado de Veracruz.

“A todos nos caía bien, era un muy buen muchachito, era buena persona, terminaba los trabajos y muchos se los pedíamos y él era el que los pasaba”.

Tras el escalofriante incidente en la escuela secundaria, alumnos denunciaron discriminación y maltrato por parte de la maestra al menor.

Sus compañeros revelaron que lo aprecian y que el año pasado hasta hicieron una donación para comprarle unos tenis ante su difícil situación económica.

"Él no lo quería hacer pero traía los tenis rotos y le pidió la engrapadora a la profesora para engraparse los tenis. La maestra le dijo: 'aparte de feo, pobre'", reportó en su noticiero Ciro Gómez Leyva.

Según compañeros del agresor, la maestra realizaba actos de bullying hacia él, agrediéndolo por su origen veracruzano.

Varios estudiantes confirmaron que la maestra insultaba al joven, describiéndolo como "feo" y utilizando malas palabras por provenir de Veracruz.

MAESTRA ACOSABA Y AGREDÍA AL NIÑO, ASEGURAN ALUMNOS

“La maestra de español le hacía mucho bullying al muchachito, porque el muchachito era veracruzano, le hacia bullying, que estaba muy feo, el muchachito se hartó y agarró la navaja y le empezó a dar en la espalda y de hecho muchos corrimos detrás del muchachito para ver si lo podíamos alcanzar para entregarlo, pero no lo alcanzamos”, dijo uno de sus compañeros de clases.





Esta discriminación se sumaba a los malos tratos que, según algunos compañeros, el estudiante también experimentaba en casa por parte de su madre.

“Una vez me dijo que su madre lo había llamado inútil y que se sentía muy mal por eso y que tenía ganas de suicidarse, pero pues no lo hizo”.

Uno de los testigos relató que la maestra de español hostigaba constantemente al estudiante, creando un ambiente de agresiones desde el inicio del ciclo escolar.

Las provocaciones de la maestra eran constantes, y el incidente explosivo ocurrió cuando el estudiante, identificado como A.E.D, finalmente se hartó y atacó a la docente con una navaja en la espalda.

“Ayer en la tarde me dijo que le había dicho feo y que los veracruzanos eran muy feos y que le ofendió y él tomó una navaja de su mochila, se le fue y la apuñaló, pero no nos contó nada”.

“Era muy amable, buena persona conmigo, nunca se metió en problemas hasta ahora”.

Otro estudiante que presenció la agresión compartió que en una ocasión el agresor le confesó que sentía que le ardía la sangre de coraje después de un regaño injustificado por parte de la maestra.

DIRECCIÓN NUNCA QUISO ATENDER DENUNCIAS POR BULLYNG DE MAESTRA

En una entrevista, un compañero señaló que habían reportado la situación a la directora anteriormente, pero que no se había tomado ninguna medida al respecto por parte de la dirección de la escuela.

“Mis papás me dijeron que la maestra tenía la culpa porque le hacia bullying, estaba bien pinche feo, no hacíamos nada y nos mandaba a dirección de la nada”.

Madres de familia también expresaron su preocupación y denunciaron que sus hijos también eran víctimas de discriminación por parte de la maestra, únicamente por ser de fuera del estado.

“Yo no entiendo porque los padres y los maestros dicen que los fuereños, yo soy una persona de esas, pero yo estoy en contra de los maestros que estén usando eso en contra de los niños”.

“Yo soy del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y venimos para acá, pero aquí nunca nos han tratado mal, hasta que paso lo que paso ayer”.

Algunas de ellas solicitaron la destitución inmediata de la maestra y pidieron a las autoridades educativas que no encubran la situación.

Ante la gravedad de los acontecimientos, las madres indicaron que si el caso de bullyng de la maestra al niño de Veracruz se hubiera atendido a tiempo no hubiera pasado esto.

“Sí, porque yo soy de Oaxaca y me da cosa que a mi niño le hagan lo mismo, en ningún momento me dijo mi niño que en algún momento le decía algo, porque yo igual le pregunté, pero me dijo que no, que a él no, me dijo que era directamente con el niño”.