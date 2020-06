Culpan a CEDH de ´maquillar´ COVID-19 en cárceles de Veracruz

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a cargo de Namiko Matzumoto, maquilla y oculta el riesgo real de contagios entre reos y custodios en cárceles de Veracruz, concretamente en Pacho Viejo y Jalacingo, denunciaron familiares de los presos. Responsabilizaron a la titular del organismo de cualquier peligro que comprometa la salud y la vida de los presos por no actuar oportunamente. "Que no los deje morir, que no sea inhumana", rogaron.





Pese a que en un primer momento la CEDH minimizó el riesgo y desestimó la alerta oportuna de la prensa y avaló los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), terminó por reconocer que se detectaron seis casos sospechosos de COVID-19 en el Penal de Pacho Viejo y 12 en Jalacingo.









"Si dicen que no hay ningún contagio, que vengan (el director del penal y Namiko Matzumoto) y nos informen a todos los familiares lo que pasa. Porque a la gente de la CEDH no la hemos visto por aquí. Sólo dicen que no hay ningún riesgo, pero sólo se reúnen con la gente que manda en el penal. Nunca se han reunido con nosotros. Nuestros familiares son seres humanos. Que lo que tengan que pagar y que hayan hecho mal, lo paguen en la cárcel, pero que la CEDH y el Gobierno no los dejen morir. Mentira que a todos nos permiten tener videoconferencias con ellos cada semana o diariamente. Les traemos comida los jueves y domingos a las 9 de la mañana y se las van entregando hasta las 3 de la tarde, toda fría", expuso el señor Rafael Domínguez, familiar de una persona recluida.





En la cárcel de Pacho Viejo hay al menos dos mujeres embarazadas y 2 menores de edad de aproximadamente 2 años y otro de 6 meses, que conviven con sus madres al interior de la prisión y que enfrentarían potencial riesgo, alertaron a la CEDH.









De acuerdo con los testimonios, únicamente internos con problemas respiratorios graves han sido trasladados a hospitales en Xalapa, aunque el objetivo es que superen la enfermedad al interior de la prisión.





Aseveraron que el custodio que presuntamente murió por diabetes, fue en realidad por complicaciones que se conjuntaron con COVID-19, igual otro que había estado intubado y tras batallar por su vida, falleció. Hugo Gutiérrez Maldonado, titular de la SSP, hasta el momento ha negado que existan casos confirmados en los 17 penales estatales y aseguró que no hay casos sospechosos.





Por su parte, Namiko Matzumoto Benítez se limitó a informar que como parte de la queja (VAP/178/2020) solicitaron información a la SSP sobre la salud de los internos, y que además visitarían los penales del Estado para revisar las condiciones en las que se encuentran.









"Oiga, ni la CEDH ni el director ni nadie del penal nos dan informes de nuestros familiares. Sólo nos dicen que están muy bien de salud. Desde que se vino lo de la contingencia, no he podido ver a mi familiar más que una vez en 3 meses. Apenas hace casi dos semanas, desde que inició lo del coronavirus, un lunes, les repartieron cubrebocas a los internos. Mi familiar dijo que tenía fiebre, tos, dolor de garganta, diarrea. El director de Pacho tardó mucho en aplicar protocolos. Qué investiguen bien. Si no es coronavirus que por favor nos den la cara. Es mucho sufrimiento. No se vale, estamos desesperadas, que la CEDH haga algo", exclamó la señora Margarita Hernández.





Sin embargo, Dana Zumaya, del patronato "Mariposas Tena, Artesanías con Causa Ayúdanos a Ayudar", rechazó las versiones de los familiares y afirmó que, pese a la información sobre los contagios al interior de los centros penitenciarios, las autoridades están al pendiente para atender al personal y a los internos.





De paso lamentó que los medios de Veracruz les den credibilidad a las denuncias de los familiares de los reos.





"Todos los días se está sanitizando. Tienen un puesto de control de sanidad adentro. Tenemos un médico especialista adentro, las 24 horas del día. El departamento médico está trabajando las 24 horas del día a marchas forzadas. No salen. Ellos están en cuarentena, trabajo social y seguridad y custodia, igual".





"Ha habido medidas oportunas, por ejemplo, se canceló la visita familiar, se les ha dado caretas, guantes, cubrebocas, gel antibacterial, cloro. Ahí dentro hay una pequeña unidad médica que está atendiendo las 24 horas del día para que este aquí".





Hizo mención del caso de un custodio que, por su edad y estado de salud, estaba en resguardo en su domicilio ante el riesgo de contraer COVID-19.