¡Cuidado! Así están atacando a mujeres en Poza Rica (+Video)

Una joven de Poza Rica logró escapar de un sujeto que la persiguió en la colonia Morelos; la mujer tuvo que correr y brincar un portón para resguardarse en un edifico de departamentos.

A través de redes sociales se dieron al conocer los videos y el testimonio de lo vivido por la joven en calles cercanas a la Unidad de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana (UV) en esta ciudad.

¿Qué ocurrió en Poza Rica?

De acuerdo a lo publicado como una alerta a las mujeres de Poza Rica, los hechos se registraron en la madrugada del domingo 23 de julio a las 02:10 horas en la colonia Morelos.

"Cuando llegue me pasaron a dejar mis amigas por lo cuál yo les dije que se fueran porque ya me abrirían; en lo que yo estaba mandando mensaje y marcando para que ya me abrieran exactamente paso un minuto y no ví ni de donde salió un tipo moreno con gorra (sic)".

En la publicación, la joven explicó: "venía directo hacia mi, por lo cual yo me voy moviendo y empiezo a caminar del lado contrarío, cuando vi ya estaba persiguiéndome empecé a correr (sic)".

La joven apunta que lo que hizo fue ponerse a gritar; acto seguido, vio una protección de un edificio de departamentos, la cual se brincó para buscar ponerse a salvo; "el tipo ahí ya no pudo hacer nada y se fue rápidamente".

La joven explica que fue ahí que otra mujer le preguntó si estaba bien, aunque por el miedo no podía ni siquiera hablar. Otro joven en el lugar también se apersonó para ayudarla.

Esta publicación ha causado consternación entre los habitantes de Poza Rica, municipio que cuenta con dos alertas por violencia de género.

Aunque algunos han pretendido justificar la agresión por la hora en la que se registró, la mayoría de la población subrayan que no se pueden normalizar ni justificar este tipo de situaciones.

En los videos compartidos en la publicación se observa al sujeto merodear por inmuebles del sector y el momento en el que la joven sale corriendo.