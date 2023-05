Corto circuito provoca incendio de camioneta en Nanchital

El fuego calcinó una camioneta tipo ram modelo 2010 que circulaba sobre el tramo carretero Costera del Golfo- Ejido Lázaro Cárdenas; hasta el lugar arribaron elementos de protección de Nanchital y Villa Allende para atender la emergencia reportada a través del número de emergencia 9-1-1.

Fue la tarde del miércoles, cuando los elementos de protección civil recibieron la llamada telefónica que le puso sobre aviso de C4, que se presentaba en la desviación hacia el ejido Lázaro Cárdenas, presumiblemente por un corto circuito.

Andrés Perales, director de Protección Civil., dijo, "El propietario de la unidad, mencionó la camioneta, se encontraba en mantenimiento, pero la persona que me la estaba reparando me dijo que la usara para saber dónde se encontraba el problema, desafortunadamente esta comenzó a sacar humo y este fue el resultado".

Con el apoyo de los compañeros de Villa Allende, logramos controlar la situación y orientar a los automovilistas para que no circular mientras sofocábamos el fuego que consumía la unidad.

Por otra parte, el personal de Protección civil, hace del conocimiento a los ciudadanos, por los intensos calores, recomendamos a los automovilistas a no exponerse a un accidente si están conscientes que los vehículos presentan una falla, no los utilicen afortunadamente esta vez no hubo lesionados, y la unidad quedó inservible.

La unidad fue declarada perdida total.