Compra auto "nuevo" en agencia de Veracruz; lo boletinan con reporte de robo en Guerrero

"La agencia de Diautos Chevrolet, que se encuentra ubicada en Díaz Mirón y Mina está vendiendo carros robados", denunció en rueda de prensa el doctor Raúl Campos, presidente de la Coalición de Transportistas y Pescadores del Estado de Veracruz y fundador de Cruz Blanca.

Agregó que la gente, de buena fe va a comprar sus carros y a los cuatro meses lo suben a plataforma con reporte de robo.

"Imagínense que con tanto sacrificio uno va a comprar un auto para que a los cuatro meses se lo lleven preso porque está boletinado como robado", afirmó ante los medios de comunicación.

Con denuncia en mano y fotografías del día en que la agencia entregó el modelo 2022, relató lo sucedido.

"Aquí traigo la demanda que tenemos puesta sobre esa empresa, se compró un carro 2022, ese carro se emplacó en diciembre y el 14 de enero salió con reporte de robo en el Estado de Guerrero", manifestó.

Mencionó que logró hablar con el licenciado del programa "Su Auto", un programa crediticio con el que cuenta la agencia y le comentó que no era robo que había un error ahí porque ellos habían hablado con fiscales del Estado de Veracruz, quienes manifestaron que les habían ofrecido mil pesos a cada uno para que boletinaran el carro como robado.

"Quiero aclarar que en Veracruz no se prestaron a hacerlo, sin embargo, en Guerrero sí se prestaron para esto, y quiero decirles que el carro nunca salió de Veracruz", detalló.

Reiteró que el auto salió como nuevo de la agencia de Veracruz.

"Aquí tengo la carta factura y la foto del día de la entrega que hizo la vendedora de nombre Lorenza, a quien también se le va a llamar como parte de la investigación ", indicó.

Esta agencia sube fotos de momentos en que realiza la entrega de las unidades que vende, entre los clientes se encuentra el Rey del Carnaval, Paponas I, además publica videos en redes sociales en donde la protagonista es precisamente Lorenza, la vendedora que hizo entrega de esta unidad a la persona que la adquirió.

"Este caso le tocó a una compañera quién tocó puertas hasta que llegó aquí, yo la voy a apoyar hasta las últimas consecuencias", afirmó Raúl Campos.

Confirmó que han habido varios delitos de este tipo cometidos por la gerente del lugar, de nombre Alejandra.

"En complicidad con otro tipo del cual yo publiqué su foto en el 2019, pues se dedican a robar carros y venderlos luego. Hay más personas que me han contactado pero que por temor no han hecho la denuncia correspondiente, incluso los mismos abogados que hemos contratado para este caso no han querido aceptar por temor, aquí en la ciudad hemos detectado al menos 12 casos", reveló el presidente de la coalición.

Explicó que el modus operandi de estas personas es de la siguiente manera:

"Llegan al domicilio del propietario del auto y se hacen pasar por policías, amenazan al propietario con un arma y se llevan el auto a la fuerza. De eso ya existe una averiguación en el puerto de Veracruz, yo no entiendo porque suceden estas cosas y le pido, de la manera más atenta al señor gobernador del estado de Veracruz, que preste más atención a los fiscales, pues todos sabemos que están muy lentos", manifestó.

Finalmente dijo que este caso fue denunciado por la señora afectada desde el mes de febrero, desde entonces ella ha ido en infinidad de ocasiones a solicitar una copia de la carpeta y nomás no se la daban.

