Comando armado irrumpió y saqueó un domicilio en Sayula de Alemán

Vecinos de Santa Rosa de Amapa, perteneciente al municipio de Sayula de Alemán, acusaron que durante la madrugada de este miércoles un comando armado a bordo de dos camionetas particulares presuntamente resguardadas por una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado irrumpieron en un domicilio para robar algunas pertenencias.

Se trata de una propiedad de Raúl Martínez Torreblanca, alias La Cuija quien recientemente fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por secuestro.

A través de redes sociales la familia del imputado señaló que hombres encapuchados y con armas largas a bordo de dos camionetas, una F150 color blanco y una Mitsubishi azul de batea custodiadas por una patrulla de la Policía Estatal irrumpieron sin orden judicial a la vivienda y robaron pantallas, el DVR de las cámaras entre otras pertenencias.

"no fueron ladrones, es gente de seguridad pública que se dedica a dañar patrimonios privados, mi hermano está detenido sí, pero la propiedad es privada y de mis sobrinos, no se vale que sigan haciendo de las suyas ilegalmente y que el gobierno actúe de esa manera, no sabemos si plantaron algo en la casa para inculparnos de algo pero tampoco nos vamos a quedar callados COMPARTAN PORFAVOR" (Sic), se puede leer en una publicación de Facebook publicada por un familiar agraviado.

Se dijo que los agraviados presentarán denuncia correspondiente ante la Fiscalía local y ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.