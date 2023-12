Circula un video de cómo asaltan grupos delincuenciales en las paradas de autobús (+Video)

Circula en redes sociales un video donde un grupo de sujetos que se hacen pasar como pepenadores asaltan a un hombre que se encontraba en una parada de autobús, decía que había sucedido en Lázaro Cárdenas y algunos ciudadanos creyeron que habían ocurrido en Xalapa, más tarde aclararon que los hechos ocurrieron en Guadalajara.

En un principio el video causó alarma entre los internautas xalapeños, pero al investigar dieron que este asalto sucedió en una parada de autobús en la ciudad de Guadalajara.

Hubo diferentes opiniones algunos comentaban que no se compartieran este tipo de video de un hecho que no sucedió en Xalapa, que sólo le estaban dando ideas a los ladrones.

Otros internautas mencionaron que el video nos pone en alerta para evitar ser víctimas de un asalto cuando nos encontremos solos en una parada de autobús.

Pero en Xalapa este tipo de hechos han sucedido en las paradas de autobús principalmente cuando hay mucha gente, aquí operan los famosos carteristas.

Estos carteristas también van en grupo y no les importa que los descubra otra persona cuando están despojando de su cartera a otra persona que se encuentra distraída.

Sus centros de operaciones son las paradas de autobuses del mercado Los Sauces, Revolución y Altamirano, Clavijero y Victoria, Clavijero y Melchor Ocampo, Poeta Jesús Díaz y Madero, Revolución a la altura del Árbol.

Los robos están a la orden del día, por eso debemos de protegernos cuando andemos en la calle.

Procura llevar la mochila o el bolso por delante al pasear por la calle, llevarlo detrás puede facilitar el movimiento y hurto de los carteristas.

No cuentes nunca dinero en público. Este momento de concentración puede convertirse en un despiste que puede aprovechar un ladrón para aparecer.

Lleva siempre la cantidad de dinero mínima. No lleves grandes necesidades de dinero si no lo necesitas, no te arriesgues innecesariamente.

Cuidado con las actitudes extrañas de algunas personas. Empujones, manchas, movimientos bruscos, cuando alguien actúa de forma extraña, lo mejor es extremar precauciones.

Intenta no llevar muchas joyas, llamar la atención con ellas puede convertirte en un objetivo directo. El oro es uno de los estímulos que más atrae a los ladrones, procura no llevar demasiado a la vista.

No hables por teléfono móvil por la calle. Cuando le dedicas tu atención a una actividad concreta, dejas de estar alerta, exponiéndote más a que te roben sin que te des cuenta.

Nunca lleves la cartera en el bolsillo trasero del pantalón. Mantenla siempre a tu alcance de la forma más rápida y fácil. En los bolsillos delanteros o en una riñonera, pegada al cuerpo.

Si viajas en coche, coloca el bolso o mochila en el suelo, nunca en lugares a la vista para los paseantes que lo observen desde fuera. Si localizan un botín valioso, serán capaces de romper la ventanilla. El maletero es la mejor opción.

Estés donde estés, jamás descuides tus pertenencias. Siempre puede haber alguien pendiente de tu mochila, bolso o móvil, ten estos objetos bajo control.