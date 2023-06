Chocan camionetas repartidoras de gas en Juchique de Ferrer

Susto el que se llevaron habitantes del centro de la ciudad de Juchique de Ferrer, luego de que se registrara un percance vehicular entre dos unidades repartidoras de gas LP; afortunadamente solo quedó en el susto, sin faltar la molestia por la falta de precaución de los conductores.

Al filo de las 9:10 horas, vecinos y comerciantes de la cabecera municipal de Juchique de Ferrer se percataron de que una pipa distribuidora de gas LP le dio alcance a una camioneta de la empresa Gas San Rafael, que se encontraba estacionada en doble fila a la hora del impacto.

Algunos curiosos notificaron que, producto de este accidente, se dio una fuga de gas; sin embargo, al corroborar solo fue que al momento del impacto se golpeó un extintor y fue el químico del mismo que salía del recipiente.

Al no presentarse daños considerables ni personas lesionadas, ambas unidades continuaron su rutina; sin embargo, la crítica social expuso que es necesario que se regule la distribución del hidrocarburo, además de no permitir que se estacionen en doble fila para que a futuro no se registren casos que lamentar.