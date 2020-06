Cártel de Sinaloa presume sus laboratorios de fentanilo

Durante la producción de "Painkiller", un podcast de Spotify con Keegan Hamilton, el Cártel de Sinaloa se dejó ver e incluso, mostró sus laboratorios y procedimiento para la producción de fentanilo.

La cadena de Vice News fue quien dio a conocer la grabación donde aparece un miembro del grupo delictivo y afirma que pertenece al Cártel de Sinaloa.

La investigación se basa en como llega dicha droga a Estados Unidos desde China. Según el reportaje, la mercancía llega en barcos a las costas del Pacífico mexicano y avisan a los que están en tierra que el producto ha llegado, para que sea recogido.

"La mercancía viene en barco. Se avisa por teléfono satelital del barco hacia tierra, a nosotros nos avisan. Nosotros acercamos los botes a cierta cantidad del barco. Todo esta en condiciones para nosotros dejarla dentro del agua, la podemos dejar ahí horas, en lo que nosotros entramos en otro bote y la recogemos", explicó el supuesto miembro del Cártel.

Una vez que la mercancía está en tierra, otras personas la recogen y la llevan a "oficinas", que están en diferentes partes de la ciudad, aunque no se menciona el lugar.

"La lancha nos pasa la mercancía y nosotros la llevamos a tierra. Ya una vez en tierra, la mercancía se baja y se deja ahí, otras personas viene y la recogen, se la llevan apara las oficinas, que están repartidas en la ciudad", comentó.

Asimismo, el miembro del Cártel aseguró que ni él sabe quién es el dueño de dicha mercancía, sólo que debe ser entregada.

"Nosotros nada más somos quienes nos encargamos de descargar algo y entregárselas en las manos a ellos. Todo es confidencial, entre nosotros mismos también", detalló.

During the production of Painkiller, our new podcast with @SpotifyPodcasts, @KeeganHamilton shadowed cartel members in Mexico along every step of the fentanyl supply chain. Listen to the entire series and uncover the story of the deadliest drug in America https://t.co/Gshz4r7jZp pic.twitter.com/K2Ca7fioK3