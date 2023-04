Campesino muere súbitamente en Tierra Blanca

Un joven campesino que se encontraba laborando en la comunidad El Pantano, en el municipio de Tierra Blanca, se desvaneció delante de sus compañeros, quienes trataron de auxiliarlo, a la vez que en la desesperación de que no reaccionaba, lo trasladaron de urgencias a la clínica de la zona donde lamentablemente fallecía.

Fue en la zona conocida como El Pantano a poca distancia de la Congregación de Joachín, familiares de un joven de 22 años de edad de nombre Ramsés Sánchez, entraron en desesperación tras mencionarse que, al estar trabajando, este cayó desmayado sin reaccionar.

Se llamaron a las unidades de emergencias de Tierra Blanca, quienes tardaron en llegar al lugar de los hechos, por lo que decidieron trasladarlo de manera particular hasta la clínica de salud en la congregación de Joachín.

El joven fue llevado a la clínica a través de un automóvil particular, donde fue valorado por médicos, sin embargo, nada pudieron hacer para salvarle la vida, ya que no tenía signos vitales, pero no se logró especificar las causas de su deceso.

Hasta esa zona llegaron patrullas de la Policía Preventiva y Ministeriales, así como el personal del Ministerio Público Investigador y Peritos, quienes procedieron a tomar conocimiento de lo que se había registrado.

El cuerpo del joven fue levantado y llevado al Servicio Médico Forense donde quedaba depositado para la necropsia de ley y saber las causas de la muerte, así como para su identificación oficial.

/lmr