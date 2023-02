Camioneta ´fantasma´ arrolla a motociclista en Misantla

Una motocicleta que circulaba por la avenida Alfonso Arroyo Flores, en la salida a la ciudad de Xalapa, fue colisionada por una camioneta para que posteriormente se dio a la fuga, dejando la unidad en el lugar, así como al conductor de la misma lesionado sobre la cinta asfáltica.

Tras el impacto, la motocicleta golpeó de frente a una unidad del transporte público en modalidad de taxi, de la marca Chevrolet, tipo March, color blanco y rojo.

Paramédicos del Escuadrón Nacional de Rescate arribaron al lugar de los hechos para poder atender al lesionado, que presentaba dolores cervicales, pérdida momentánea de movilidad en sus extremidades inferiores y dolor en caja torácica.

Tras ser inmovilizado a bordo de la unidad de emergencia, fue ingresado al Hospital Regional General de Misantla para su atención médica.

En el sitio, agentes de Tránsito y Vialidad rescataron la motocicleta impactada; del automóvil de alquiler, al no tener responsabilidad, no se aseguró, mientras la unidad responsable no fue localizada para que se hiciera cargo de los daños ocasionados.