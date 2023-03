Camioneta choca contra tráiler en caseta de La Antigua

Por no haber guardado la distancia de seguridad entre dos vehículos, el conductor de una camioneta particular se impactó en la parte trasera de un tráiler. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas y los daños materiales fueron cuantiosos.

El percance vial se registró sobre la autopista Cardel-Veracruz, a unos metros antes de llegar a la caseta de cobro de La Antigua.

Aquí el responsable es quien venía manejando una camioneta particular tipo Avanza, en color gris y trás no haber guardado la distancia de seguridad entre dos vehículos, le pegó a un trailer.

El conductor del tráiler en esos momentos había disminuido la velocidad, ya que a unos pasos se encontraba la caseta de cobro de La Antigua.

Por fortuna, el chofer de la camioneta y demás tripulantes no resultaron lesionados en este choque por alcance que deja daños materiales cuantiosos.

Un oficial de la Guardia Nacional adscrito a la División de Caminos se hizo cargo de realizar el respectivo parte de accidente para el deslinde de responsabilidades.