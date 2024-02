Buscan a chofer del Puerto de Veracruz y camioneta; desaparecieron en Martínez de la Torre

Una situación preocupante ha surgido en la región de Martínez de la Torre, donde un chofer y su camioneta han desaparecido desde el pasado viernes, generando incertidumbre y angustia entre sus familiares y conocidos.

VIAJABA DESDE EL PUERTO DE VERACRUZ

El conductor salió del Puerto de Veracruz con destino a Martínez de la Torre, pero desde entonces no se tiene información sobre su paradero ni el de la unidad. Se trata de un chofer a cargo de una camioneta Ford de color rojo con caja de refrigeración.

La información disponible indica que la camioneta transitaba por la carretera federal 180 antes de perderse su rastro; las placas de la unidad desaparecida son RY-95-845.

Ante esta situación, se hace un llamado a la colaboración ciudadana, si alguien tiene alguna información sobre el paradero del chofer o la ubicación de la camioneta descrita, por favor, comuníquese de inmediato al número de contacto: (229) 493 22 65.

Es fundamental la cooperación de la comunidad para ayudar a localizar a esta persona y garantizar su bienestar, cualquier detalle, por pequeño que sea, puede ser crucial para resolver esta situación, la solidaridad y apoyo de la sociedad son esenciales en casos como este.

Las autoridades competentes también están trabajando en la investigación de este incidente para obtener más detalles sobre la desaparición del chofer y la camioneta.

La familia y amigos del conductor esperan ansiosos noticias sobre su paradero y confían en que, con la colaboración de la comunidad, se pueda resolver esta situación lo más pronto posible, la incertidumbre en torno a este caso destaca la importancia de mantenerse alerta y unidos como sociedad para enfrentar y superar este tipo de emergencias.