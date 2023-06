Automóviles chocan de frente en carretera a Soledad de Doblado

Momentos antes del anochecer de este sábado, se registró un fuerte accidente en la carretera estatal que comunica a Veracruz con Soledad de Doblado, el cual dejó un saldo de dos personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

Este suceso ocurrió a la altura de la curva que se ubica antes de llegar a la localidad de Santa Elena, dónde dos automóviles particulares colisionaron de frente, pero por fortuna no fue de consecuencias fatales.

Otros automovilistas que presenciaron lo sucedido señalaron que presuntamente el conductor del vehículo Chevrolet de color gris habría sido quien invadió el carril contrario con intenciones de realizar un rebase.

Sin embargo, no lo hizo con las medidas adecuadas, por lo que no se percató de que venía de frente el operador del automóvil de la marca Volkswagen de color blanco y ya no pudieron frenar.

Técnicos en urgencias médicas pertenecientes a Protección Civil Municipal de Soledad de Doblado fueron quienes respondieron al llamado de auxilio ya que en la localidad de Mario Fabio Altamirano no había ambulancias disponibles.

Finalmente, la ambulancia trasladó ambos heridos a un hospital para su valoración, mientras que el conductor responsable fue llevado a la fiscalía para deslindar las responsabilidades que resulten ya que iba en aparente estado de ebriedad.

/lmr