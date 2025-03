Aumentan productores independientes de fentanilo en México: EU

La Evaluación Anual de Amenazas de la Comunidad de Inteligencia estadounidense identifica un crecimiento de los productores independientes de fentanilo en México.

En el documento, publicado por la directora nacional de Inteligencia, Tulsi Gabbard, se detalla que "desde al menos 2020, el crecimiento de los productores independientes de fentanilo con sede en México —actores que son autónomos o semiautónomos del control de los cárteles mexicanos— ha fragmentado cada vez más el comercio".

Añade que "los productores independientes de fentanilo se sienten atraídos por la rentabilidad de la droga y las bajas barreras de entrada al mercado, incluyendo la facilidad de sintetizarla utilizando equipo básico de laboratorio y poco personal".

El reporte también indica que "es probable que las Organizaciones Terroristas Extranjeras—incluido el Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIS), Al Qaeda, otros grupos terroristas islamistas y algunos cárteles de la droga—, hasta terroristas que actúan solos o en pequeñas células, persigan, faciliten o inspiren atentados".

La evaluación agrega que "la inmigración ilegal a gran escala ha sobrecargado la infraestructura y los recursos locales y nacionales, y ha permitido que terroristas conocidos o presuntos crucen a Estados Unidos".

Según el reporte, "las organizaciones transnacionales y terroristas del hemisferio occidental involucrados en la producción y el tráfico de drogas ilícitas con destino a Estados Unidos ponen en peligro la salud y la seguridad de millones de estadounidenses y contribuyen a la inestabilidad regional.

"El fentanilo y otros opioides sintéticos siguen siendo las drogas más letales que se trafican en Estados Unidos, causando más de 52 mil muertes en el país en un periodo de 12 meses que finalizó en octubre de 2024. Esto representa una disminución de casi 33% en las muertes por sobredosis relacionadas con opioides sintéticos en comparación con el mismo período del año anterior, según datos provisionales de los CDC, y podría deberse a la disponibilidad y accesibilidad de la naloxona".

Según la evaluación, "las organizaciones criminales transnacionales con sede en México, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, siguen siendo los principales productores y proveedores de drogas ilícitas, como fentanilo, heroína, metanfetamina y cocaína (...) para el mercado estadounidense".

Detalla que "el año pasado, los puntos de entrada oficiales a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México fueron el principal punto de entrada de drogas ilícitas, a menudo ocultas en vehículos de pasajeros y tractocamiones. Sin embargo, es probable que algunas organizaciones criminales transnacionales modifiquen, al menos temporalmente, sus técnicas y rutas de contrabando en respuesta al aumento de la presencia de las fuerzas de seguridad estadounidenses en la frontera".

De acuerdo con el reporte, los cárteles también "facilitaron la llegada de casi 3 millones de inmigrantes ilegales en 2024, agotando los recursos y poniendo en riesgo a las comunidades estadounidenses".

Menciona que "las organizaciones transnacionales y los grupos armados ilegales con sede en Colombia son responsables de producir y exportar la gran mayoría de la cocaína que llega a Estados Unidos, parte de la cual se transborda a través de Ecuador, lo que contribuye a un aumento de los conflictos criminales violentos que incentiva la migración regional".

También indica que "las organizaciones criminales transnacionales con sede en México están intensificando los ataques letales contra rivales y fuerzas de seguridad mexicanas utilizando artefactos explosivos improvisados (AEI), incluyendo minas terrestres, morteros y granadas. En 2024, se registraron casi mil 600 ataques contra las fuerzas de seguridad mexicanas con AEI, un aumento considerable respecto a los sólo tres ataques reportados entre 2020 y 2021. La sofisticación de las tácticas de las AEI está transformando el panorama de seguridad de México y ha aumentado el riesgo para las fuerzas de seguridad".

Además, "China sigue siendo el principal país de origen de precursores químicos de fentanilo y equipos para prensar pastillas ilícitas, seguida de India. Los intermediarios con sede en México evaden los controles internacionales mediante envíos mal etiquetados y la compra de sustancias químicas de doble uso no reguladas".

También te puede interesar... Caro Quintero, el narco de narcos, regresa a la Corte

Mientras, el republicano Tom Cotton, presidente del Comité, resaltó que la nueva Evaluación Anual de Amenazas enumera a los actores extranjeros del tráfico de drogas ilícitas como amenazas en Estados Unidos.

"Por primera vez, la Evaluación Anual de Amenazas señala a los actores extranjeros del narcotráfico como la principal amenaza para nuestro país. Como destaca el informe, los cárteles con sede en México que utilizan precursores producidos en China continúan contrabandeando fentanilo y opioides sintéticos a Estados Unidos", declaró el martes el republicano de Arkansas durante la audiencia de la Evaluación Mundial de Amenazas.

Indicó que "sólo el año pasado, estas drogas mortales causaron la trágica muerte de más de 52 mil estadounidenses, una cifra superior a la de las víctimas de ataques terroristas o de naciones extranjeras. Ante estas amenazas, debemos preguntarnos: ¿están nuestras agencias de inteligencia bien preparadas para enfrentarlas? Me temo que la respuesta es no, al menos no todavía".

"La Evaluación Anual de Amenazas (ATA) de 2025 es la evaluación oficial y coordinada de la Comunidad de Inteligencia (CI) sobre diversas amenazas a la ciudadanía estadounidense, el territorio nacional y los intereses de Estados Unidos en el mundo. Diversos actores extranjeros tienen en la mira la salud y la seguridad, la infraestructura crítica, las industrias, la riqueza y el gobierno de Estados Unidos. Los adversarios estatales y sus aliados también intentan debilitar y desplazar el poder económico y militar de Estados Unidos en sus regiones y en todo el mundo", indica el reporte.

La evaluación también señala que "Rusia, China, Irán y Corea del Norte, tanto individual como colectivamente, desafían los intereses de Estados Unidos en el mundo al atacar o amenazar a otros países en sus regiones, con tácticas de poder duro tanto asimétricas como convencionales, y promoviendo sistemas alternativos para competir con Estados Unidos, principalmente en comercio, finanzas y seguridad".

También te puede interesar... Veracruzano del CJNG reclutó sicarios por TikTok para narco rancho; militó en el PVEM

De acuerdo con la evaluación, "la cooperación entre China, Rusia, Irán y Corea del Norte ha crecido con mayor rapidez en los últimos años, lo que refuerza las amenazas de cada uno de ellos individualmente y, al mismo tiempo, plantea nuevos desafíos a la fuerza y el poder de Estados Unidos a nivel global".

Destaca que "estas relaciones, principalmente bilaterales, en gran medida en los ámbitos de seguridad y defensa, han fortalecido sus capacidades individuales y colectivas para amenazar y perjudicar a Estados Unidos, así como su resiliencia ante los esfuerzos estadounidenses y occidentales por restringir o disuadir sus actividades".

Añade que "la guerra de Rusia en Ucrania ha acelerado estos lazos, pero es probable que la tendencia continúe independientemente del resultado de la guerra. Esta alineación aumenta las posibilidades de que las tensiones o conflictos entre Estados Unidos y cualquiera de estos adversarios atraigan a otro. China es fundamental para esta alineación y su importancia global, dados los objetivos particularmente ambiciosos de la República Popular China y su poderosa capacidad e influencia en el mundo".

"Sin embargo, la cooperación entre los adversarios de Estados Unidos ha sido desigual e impulsada principalmente por un interés compartido en eludir o socavar el poder estadounidense, ya sea económico, diplomático o militar".

El reporte menciona que "Rusia ha sido un catalizador para la evolución de los vínculos, especialmente a medida que se vuelve más dependiente de otros países para sus objetivos y requisitos, incluyendo, entre otros, Ucrania".

El documento alerta que "la cooperación entre China y Rusia tiene el mayor potencial de plantear riesgos duraderos para los intereses estadounidenses. Sus líderes probablemente creen que son más capaces de contrarrestar la agresión percibida de Estados Unidos juntos que solos, dada la convicción compartida de que Estados Unidos busca limitar a cada adversario".