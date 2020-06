Atienden a supuesto hombre que se había caído en puente de la avenida Cuauhtémoc

El reporte de un hombre que presuntamente se había lanzado de lo alto del puente de la avenida Cuauhtémoc junto a la plaza Soriana Las Palmas, movilizó a las corporaciones de rescate la tarde del lunes.

De acuerdo a la información recabada, fue alrededor de las 6 pm cuando personas que pasaban junto al distribuidor vial a la altura de la colonia Cristóbal Colón, solicitaron el apoyo de brigadistas.

Técnicos en Urgencias Médicas de la Cruz Roja se trasladaron al punto, donde encontraron al agraviado tendido a media carpeta asfáltica sobre la lateral de Cuauhtémoc, donde quedó inconsciente y ensangrentado.

Mientras le brindaban los primeros auxilios, el lesionado que dijo llamarse Samuel de aproximadamente 30 años, no alcanzó a referir si se cayó mientras caminaba, si lo golpearon o si lo atropellaron, pues estaba en completo estado de ebriedad.

No obstante, cabe aclarar que dicho individuo no cayó desde lo alto del puente ni se lanzó, tal y como se había referido en el primer reporte, pues afortunadamente sus heridas no eran de mayor gravedad.

Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal de Veracruz aseguraron la vialidad para permitir la labor de los paramédicos, quienes tras estabilizar al paciente lo trasladaron a un hospital para su valoración.