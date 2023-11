Ataque armado contra taxista moviliza a elementos policíacos en Tlapacoyan

En las primeras horas de la madrugada, se suscitó un ataque armado contra un taxista en el municipio de Tlapacoyan, generando la movilización de elementos policiacos hacia la localidad de San Isidro, donde se reportó el incidente.

Al llegar al lugar de los hechos, los agentes de seguridad encontraron la unidad de alquiler marcada con el número económico 42, perteneciente al sitio CTM, la evidencia visible del ataque era un impacto de bala en el parabrisas de la unidad, sugiriendo que el conductor fue blanco de la agresión.

Hasta el momento, no se dispone de información sobre el paradero del conductor del taxi, ya que no se encontraba en el lugar cuando llegaron las autoridades, las circunstancias que rodean el ataque y la desaparición del conductor aún no han sido esclarecidas, y se espera que las autoridades lleven a cabo una investigación exhaustiva para determinar los detalles del incidente.

La presencia de un impacto de arma de fuego en el parabrisas indica que el taxista pudo haber sido blanco directo de un ataque armado, las autoridades policiales trabajan para recopilar pruebas y testimonios que les permitan avanzar en la resolución de este caso.

La seguridad en la zona ha sido reforzada mientras se lleva a cabo la investigación.