Asaltan tienda de electrónica en Boca del Río

Un par de sujetos irrumpió en el negocio denominado Radio Shack ubicada en la Plaza Las Palmas en el fraccionamiento Costa Verde, donde lograron consumar un violento asalto y darse a la fuga.



El mencionado hecho desató una intensa movilización por parte de elementos de la Policía Estatal, Municipal, Fuerza Civil y Guardia Nacional, quienes buscaron en la zona conurbada a los responsables.



Testigos señalaron que el robo fue reportado cerca de las 6 de la tarde mediante una llamada telefónica a los servicios de emergencia, pues los empleados de la tienda fueron amagados con violencia.



Se dio a conocer que los ladrones entraron por la puerta principal y se llevaron dinero en efectivo y mercancía, para posteriormente darse a la fuga a toda prisa desconociéndose si huyeron a pie o en un vehículo.



Cabe señalar que a tan solo unos metros, elementos de la Guardia Nacional vigilaban las sucursales bancarias situadas en la misma plaza, pero estos no se percataron de lo sucedido y por lo tanto no intervinieron.



Las mencionadas corporaciones se trasladaron a dicho punto para buscar a los responsables y entrevistarse con los agraviados, pero al no encontrarlos será el apoderado legal quien deba denunciar.