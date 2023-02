Alertan por más casos de carteristas en supermercados de Veracruz y Boca del Río

Por medio de redes sociales, la activista Martha Briano denunció sobre una presunta red de carteristas que se dedica a operar en la zona conurbada Veracruz y Boca del Río, esto después de haber acudido a un supermercado y fuera víctima del robo de la cartera, sin embargo, más personas han salido a denunciar en Facebook que han sido también víctimas de estas personas que se dedican a sacar dinero en supermercados.

Cabe recordar que uno de los casos sonados en Facebook fue el pasado 21 de febrero cuando las activista denunció que su madre había asistido a un supermercado que se encuentra junto al puente Bicentenario en el municipio de Veracruz, donde fue objeto dentro del establecimiento, pues otras personas han alertado que este mismo modus operandi se ha presentado en comercios que hay en Plaza Américas.

En ese caso la activista aseguró que no es la primera vez que personas realizan estos actos en supermercados de Veracruz y Boca del Río, sin embargo, indicó que dentro del modus operandi es que una persona te cierre el paso con el carrito de compras, mientras que otra persona saca la cartera de la bolsa.

Muchos usuarios lamentaron que aunque exista una denuncia, las empresas no quieran mostrar las cámaras de vigilancia, por lo que acusan de presunta complicidad entre algunos trabajadores y personas que se dedican a realizar estos actos.

Por su parte, la activista indicó en su relato que "Mi mamá habla con Bodega Aurrerá y les pide el favor que le den las cámaras y le dicen que no, que tiene que presentar la denuncia. Entonces va a la Fiscalía a hacer el trámite, primero se atrasa porque no tiene INE, no tiene ningún tipo de identificación, trata de ir al banco, dónde en Bancomer le sacan dinero de un cajero HSBC, y también sacan cosas de Coppel de Díaz Mirón que está enfrente de Plaza Cristal, hacen diferentes compras físicas metiendo un nip, eso nos hace llamar la atención de que sí hay alguien coludido que permite que esas personas compren sin huella digital y sin nip, porque obviamente la tarjeta tiene un número. Entonces, ¿cómo se pudieron hacer estos saqueos?", reclamó.

Tras realizar dicha denuncia y exhibir el caso en redes sociales, muchas personas comenzaron a contestarle que ellos en algún momento también han sido víctima de los carteristas en diferentes supermercados de Veracruz y Boca del Río.

Sin embargo, tras días de la denuncia, recibió el mensaje de una mujer que el 23 de febrero le entregaría la cartera a su madre, por lo que no exhibió el nombre de la persona que se la entregó, pero aseguró que todo lo que traía su madre venía adentro.

Aun así, diversos veracruzanos indicaron que aunque le regresaron la cartera a la mujer, pidieron estar atentos a los carteristas que existen en supermercados de Veracruz y Boca del Río, así como interponer la denuncia en la Fiscalía General de Veracruz para que se puede hacer justica.

