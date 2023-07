Accidentes de calles de Córdoba dejan una persona lesionada

Una persona lesionada, daños materiales considerables, así como una inmediata movilización de cuerpos policiales y de rescate, fue el saldo que dejaron dos accidentes automovilísticos registrados en las colonias Los Carriles y Centro, del municipio de Córdoba.

¿Cómo fueron los accidentes?

El primer accidente se registró sobre la calle 7 entre avenidas 40 y 44 de la colonia Los Carriles, cuando el conductor de una motocicleta perdió el control al viajar el presunto exceso de velocidad y derrapó sobre la carpeta de rodamiento.

Tras el percance, al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja Delegación Córdoba, así como oficiales de la Policía Municipal y Estatal, quienes auxiliaron y trasladaron al motorista a un hospital para su inmediata atención médica.

Es de mencionar que la motocicleta marca Italika fue resguardada por vecinos, para impedir que fuera llevada a un corralón por las autoridades de Tránsito Municipal, por lo que el perito en vialidad en turno únicamente tomó datos y posteriormente se retiró del sitio.

El segundo accidente se registró en el cruce de la avenida 5 y calle 10 de la colonia Centro, en donde participó un vehículo particular Toyota Yaris de color gris plata y una camioneta particular marca Chevrolet GMC de color blanco, caja metálica de redilas y razón social "Gisar Metales", debido a que uno de los conductores no respetó la luz roja del semáforo.

En este percance no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales considerables y la intervención de los oficiales de la Policía y Tránsito Municipal, quienes tomaron conocimiento y efectuaron el retiro de las unidades accidentadas para restablecer la circulación vehicular.