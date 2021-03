Abogado de Emma Coronel: autoridad filtró información para matarla con sus hijas

Luego de que diversos medios dieran a conocer una supuesta cooperación de Emma Coronel que consistía en delatar a poderosos miembros del Cártel de Sinaloa, su abogado criticó a las fuentes federales que brindaron esa información, ya que con la filtración buscaban "matar" a la esposa del Chapo y a sus hijas.

Sin embargo, no desmintió el hecho, sino que su abogado Jeffrey Lichtman se limitó a decir: "No voy a comentar sobre lo que se va a hacer o no".

En entrevista para WABC Radio, Lichtman agregó que "plantar semejante historia" es "absolutamente la cosa más despreciable, y probablemente la peor conducta fiscal que haya visto en el gobierno desde más de 30 años".

"Seamos claros en esto. Ella tiene dos niñas de 9 años que están siendo expuestas, y hacer esas afirmaciones con tanta ligereza implica un riesgo muy alto para sus vidas", agregó Lichtman.

¿Cuál fue la filtración?

La información que fue filtrada indica que Coronel Aispuro se prepara para delatar a los líderes del Cártel de Sinaloa, incluidos sus hijastros, los llamados Chapitos, de acuerdo con fuentes federales consultadas por New York Post.

"Emma quiere alejarse de la violencia y siempre ha querido vivir en Estados Unidos", detalló la fuente.

Según Lichtman, el rumor "comenzó en un blog, un sitio web, creo que se llama Vice, un blog sucio", en referencia al sitio web Vice News. El abogado insistió que promover esa idea era "un intento (por parte de las autoridades estadounidenses) de asesinarla a ella y su familia".

Emma Coronel fue arrestada hace una semana en Virginia, Estados Unidos, por cargos relacionados con su presunta participación en el narcotráfico internacional.

Según documentos judiciales, Coronel está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana para su importación a los Estados Unidos. Además, se alega que Coronel Aispuro conspiró con otros para ayudar al Chapo Guzmán en su huida del Altiplano el 11 de julio de 2015, en Almoloya de Juárez México.

De acuerdo con fuentes federales consultadas por New York Post, Coronel Aispuro se estaba preparando para delatar a los líderes del Cártel de Sinaloa, incluidos sus propios hijastros, los llamados Chapitos: Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán, y Ovidio Guzmán López, todos hijos del famoso líder y fundador.

En denitiva, ella está cooperando, dijo la fuente al medio estadounidense. Emma Coronel, agregó el informante, quiere alejarse de la violencia y siempre ha deseado vivir en Estados Unidos, pues nació en California hace 31 años y tiene la doble nacionalidad.

De esa manera, se especuló que la esposa del Chapo sería candidata para el programa de testigos protegidos, una medida recurrente en la justicia norteamericana para quienes ofrecen información a cambio de reducir sus condenas, quedar en libertad y/o ser resguardados por autoridades de Estados Unidos.

Sin embargo, Lichtman aseguró que "si había alguna cooperación en curso o estaba a punto de iniciar, ésta ha quedado desechada".

