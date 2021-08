a_punta_de_pistola_despojan_a_taxista_de_su_unidad_en_coatzacoalcos

El joven se encontraba en un Chevrolet Spark modelo 2015 y con placas A860XDC, pero al bajar el cristal de su ventana dos hombres le pidieron de favor cargar un celular con el adaptador que éste traía en el taxi, lo que aprovecharon para amenazarlo con arma de fuego y obligarlo a entregar las llaves.

"Me apuntaron, me dijeron ´abre el carro´ y ya lo abrí, se subieron a la parte de atrás y me dejaron ahí por ´El Profe´ (un autolavado), se llevaron mi vehículo", narró el chofer, quien llamó a la Guardia Nacional.

Éstos solo tomaron el reporte sin hacer un operativo y pese a lo blindado que se encuentra el exterior del IMSS, el chofer indicó que en ese momento no había policías.