¿Sin planes para estas vacaciones? ¡Conoce la zona arqueológica más grande de México!

México es conocido a nivel mundial por ser uno de los países con gran riqueza cultural. Además, es poseedor de un gran número de zonas arqueológicas que guardan la historia de ancestros milenarios.

Seguramente ya has visitado algunas de ellas, pero, ¿sabes cuál es la más grande de todas? (No, no es Chichén Itzá ni Teotihuacán). Aquí te contamos acerca de esta colosal y singular zona arqueológica.

¿Cuál es la zona arqueológica más grande de México?

Se trata de Cantona, ubicada al noreste de la ciudad de Puebla, entre los municipios de Tepeyahualco y Cuyoaco. A diferencia de otras zonas arqueológicas del país, Cantona tuvo que adaptarse a su accidentado entorno de roca volcánica, lo que resultó en edificaciones asimétricas.

Aunque no se tiene certeza de qué cultura habitó esa zona, se cree que recibió influencias de los pueblos olmeca-xicalanca, teotihuacano y totonaco. El lugar tiene una extensión aproximada de 453 hectáreas, de las cuales, solo se ha explorado un 2 por ciento.

De acuerdo con investigadores, Cantona llegó a tener alrededor de 7 mil 500 unidades habitacionales, pero solo se han descubierto aproximadamente 2 mil 700, en las cuales se pueden encontrar templos, calzadas serpenteantes, calles amuralladas y complejos residenciales interconectados.

La zona también albergaba numerosos espacios deportivos, pues es poseedora de la mayor cantidad de canchas de juego de pelota en un sitio arqueológico de México, con 27 halladas hasta el momento.

¿Cómo llegar a Cantona?

Si quieres recorrer parte de la historia de la civilización en México, visitar Cantona es una buena opción para estas vacaciones de verano. ¡Llegar no es difícil! Esta zona arqueológica está a 81 kilómetros de Xalapa y la duración aproximada del viaje es de una hora.

Si no cuentas con vehículo, también puedes llegar a Cantona en autobús; el costo del boleto parte desde los 260 pesos.