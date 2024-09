¿Yunes Márquez al gabinete de Claudia Sheinbaum? Esto dijo la presidenta electa

Claudia Sheinbaum, presidenta electa, aseguró que el reciente encuentro que sostuvo con el senador Miguel Ángel Yunes Márquez fue una visita de cortesía y descartó cualquier posibilidad de que se sume a su equipo de gobierno.

"No estamos pensando incorporarlo en el gobierno federal, fue una visita de cortesía", afirmó Sheinbaum.

En relación con una posible adhesión de Yunes Márquez a MORENA, tras su expulsión del PAN, Sheinbaum puntualizó que esa es una decisión que corresponde exclusivamente al partido, y no a ella en su calidad de presidenta electa.

Según la morenista, fue Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de MORENA, quien le informó que Yunes Márquez deseaba conocerla en su casa de transición. Sheinbaum accedió a la solicitud y sostuvo una reunión con el senador.

La presidenta electa negó que en el encuentro se haya discutido la posibilidad de que Yunes Márquez se integre a MORENA. Insistió en que su papel fue únicamente el de recibirlo, mientras que la decisión sobre su incorporación será del partido.

"Ya lo tiene que decidir el partido, no me corresponde a mí. Está convencido de la reforma judicial y fue lo que me planteó", concluyó Sheinbaum.