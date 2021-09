Youtuber mexicano ´Rix´ se declara culpable del delito de violación

Condena de Ricardo González

Peña apuntó que el influencer se declaró culpable de forma voluntaria el pasado primero de septiembre.

"El primero de septiembre de 2021, Ricardo, de manera voluntaria se declaró culpable y manifestó su deseo de acogerse al procedimiento abreviado", detalló la abogada.

"Admitió su plena responsabilidad penal en el delito de violación equiparada en grado de tentativa. Se le dictó sentencia condenatoria con una pena de prisión de tres años y dos meses. Sentencia que ha quedado firme", agregó la defensora de Campos en conferencia de prensa.

También expuso que el imputado debió realizar una reparación del daño económica, misma que Natalia decidió no recibir de manera propia y lo estableció a donación para asociaciones que se dedican a la atención de víctimas de violencia en la ciudad y el país.

¿Qué hizo Rix?

En enero de este año, la creadora de contenido Natalia Campos Trigos, mejor conocida en redes como Nath Campos, subió un video a su cuenta de YouTube en el que relató haber sido víctima de abuso sexual por parte de Ricardo González.

De acuerdo con la declaración de la joven, luego de una fiesta años atrás, Rix la llevó a casa y aprovechó su estado de ebriedad para violarla.

"Recuerdo entrar a mi departamento, a mi cuarto, quitarme mi jumper, meterme a la cama para ir a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, las piernas, no sé si estaba en shock, muy borracha, no sé qué estaba pasando y hasta la fecha no sé qué pasó con mi cuerpo", narró Nath Campos.

En el video, también explica que para ese momento, ya había interpuesto una denuncia formal a Ricardo por el delito de violación equiparada en grado de tentativa, que dio paso a la apertura de la carpeta del caso. Y fue el 26 de febrero cuando agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a González.

Con información tomada de Expansión Política