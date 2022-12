¿La ministra Yasmín Esquivel puede perder su título universitario? Abogado explica

Este jueves 29 de diciembre la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, su asesora de tesis, Martha Rodríguez y los sinodales que avalaron su titulación en 1987, fueron citados por la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.

Esto para aclarar si hubo plagio por parte de Esquivel Mossa en el trabajo (presentado en 1987) Inoperancia de los Sindicatos en los Trabajadores de Confianza del Artículo 123 Apartado A para obtener su título en Derecho, o si en su caso, como ella afirma, el entonces estudiante Ulises Báez Gutiérrez, titulado en 1986, le copió a ella.

En caso de que la actual ministra de la Suprema Corte resulte culpable del plagio, la incertidumbre es si la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) podría anular el título otorgado en 1987.

No obstante, el ex abogado general (1985-1987) de la máxima casa de estudios, Eduardo Andrade Sánchez, aclaró no será posible retirar el título como licenciada en Derecho a la ministra, debido a que este quedó en firme.

En entrevista para Fórmula Noticias, el ex abogado general de la UNAM explicó que el título de la Esquivel Mossa "es intocable por una razón: ninguna autoridad universitaria tiene la facultad para invalidar un título, menos aún cuando este título en todo caso ha quedado firme, no sólo porque deriva no de una tesis presentada, que es un requisito de procedibilidad para hacer el examen profesional".

El abogado constitucionalista señaló que la resolución que pueda tomar la UNAM, a través de la FES Aragón, tendrá incidencia únicamente en la opinión pública, pues solo servirá para aclarar el asunto y no tendrá carácter vinculatorio.

