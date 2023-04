Afirma AMLO que ya hay un posible comprador del avión presidencial

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que hay la posibilidad de que se venda el avión presidencial TP-01 Boeing 787-8 "José María Morelos y Pavón".

"No puedo decir más sólo que al obtenerse ese recurso se va a destinar para dos hospitales uno en Tlapa en la montaña de Guerrero y otro en Tuxtepec, Oaxaca".

López Obrador menciona que no puedo hablar más, pero que de todas formas se venda o no se venda el avión, esos hospitales los vamos a hacer pero me gustaría que ese dinero se destinará en eso.

"Estamos viendo todo este asunto ¿cómo se enteraron? Hay un acuerdo, se estaba viendo, pero todavía no sé si ya se firmó entonces vamos a esperarnos, vamos a esperarnos, pero sí hay esa posibilidad. Sería en IMSS Bienestar los dos hospitales nuevos".

Aunque el avión presidencial TP-01 Boeing 787-8 lo adquirió el presidente Felipe Calderón (2006-2012) por un precio de 218.7 millones de dólares, la aeronave llegó a México en 2016 durante la presidencia de Enrique Peña Nieto.

El mandatario federal quien incluso intentó rifar el avión en la Lotería Nacional en 2020, alegó que es "muy lujoso" y "muy extravagante", por lo que su Gobierno no ha podido venderlo.

Asimismo, afirmó que ha habido compradores interesados, pero que ofrecen menos de los 130 millones de dólares que vale el aparato, según una evaluación de las Naciones Unidas. Incluso lo han ofrecido a Gobiernos de otros países como el de Argentina.

