Xóchitl Gálvez enciende las alarmas y su candidatura se estanca

El detonante pareció ser una encuesta de Buendía & Márquez publicada ayer por El Universal, aunque ya otras casas encuestadoras –que hacen mediciones a domicilio, en teoría son más exactas– lo advertían semanas atrás: que se estancó el llamado “fenómeno Xóchitl”, con el que periodistas, columnistas e intelectuales definían la irrupción de la Senadora Xóchitl Gálvez en la contienda por la Presidencia en 2024. O nunca fue tal, es decir, que nunca despegó más allá de los números previsibles. La oposición pareció darse cuenta en las últimas horas que no sólo es su precandidata la que perdió impulso o no despegó, sino también los partidos coaligados en el Frente Amplio por México.





Covarrubias y Asociados y De las Heras-Demotecnia ya habían advertido el desplome de los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en las proyecciones para 2024 respecto a su propio resultado en 2018, y la enorme distancia entre la Senadora Gálvez y Claudia Sheinbaum Pardo, de la izquierda. Buendía & Márquez sólo vino a confirmarlo. Pero algunos desde bloque opositor (Roberto Madrazo, Vicente Fox, etcétera) culparon al diario de Juan Francisco Healy Ortiz de manipular los datos para beneficiar a Morena –aunque ha sido opositor del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador– y otros apuntaron contra la casa encuestadora.





“Tenemos una encuesta que es regular, va a ser cada 15 días; pero tenemos una encuesta diaria y en ambos casos nos demuestra que estamos a un dígito de distancia, a menos de un dígito de distancia, es decir, totalmente dispares entre la encuesta que hoy fue publicada y los números que tenemos nosotros”, justificó Santiago Creel Miranda durante el programa “Por la Mañana”, con Ciro Gómez Leyva.





Creel Miranda, quien estuvo de vacaciones las últimas semanas, fue nombrado coordinador de la campaña de Gálvez.





No obstante, el analista político Jesús Silva-Herzog Márquez cuestionó si la panista fue “flor de un día” y recomendó a la oposición darse cuenta de que su eventual candidata está perdiendo la batalla.

“Este retrato muestra una ventaja amplísima de Sheinbaum sobre Xóchitl. Lo que se ve es que la diferencia entre el primer y segundo lugar es de 30 puntos. Esta fotografía nos hace preguntarnos si la xochitlmanía fue flor de un día, pensar que fue una irrupción tan sorprendente como fugaz. Después de arrebatarles la candidatura a los políticos tradicionales, la hidalguense se petrificó. Lo que puede verse es que Gálvez no ha logrado superar el desprestigio de los partidos que la patrocinan”, opinó para el medio Latinus.

La encuesta publicada ayer 4 de octubre por la casa encuestadora Buendía & Márquez para el diario El Universal destacó que Claudia Sheinbaum Pardo, virtual candidata de Morena, lidera las preferencias electorales de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. El sondeo la colocó con un 50 por ciento de las preferencias, 30 puntos por encima de su más cercana competidora Xóchitl Gálvez. Más atrás se encuentran Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano (MC), con el siete por ciento, y el actor Eduardo Verástegui, con cuatro puntos porcentuales.





Sin embargo, la diferencia se hizo más amplia cuando en el ejercicio se preguntó por cuál partido votaría, ya que el 53 por ciento de las y los encuestados escogería a Morena; el tres por ciento, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); y dos por ciento, por el Partido del Trabajo (PT). Con esto, su coalición sumaría un 58 por ciento.





Por otro lado, el Partido Acción Nacional (PAN) tendría el 11 por ciento de los votos, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) sumaría ocho por ciento, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) perdería el registro al sólo contar con el apoyo del dos por ciento.





Asimismo, Claudia Sheinbaum es la más conocida del proceso electoral del siguiente año, ya que el 68 por ciento del público encuestado señaló que la conoce o al menos ha oído hablar de ella; en segundo lugar, está Gálvez con el 47 por ciento; en tercer puesto, Samuel García con el 36 por ciento; y finalmente ,Verástegui con el 30.





La metodología que siguió Buendía & Márquez fue realizar entrevistas cara cara con dispositivos electrónicos a mil 200 personas mayores de 18 años del 22 al 28 de septiembre.





Los datos de la encuestadora De las Heras Demotecnia, publicados el pasado mes de septiembre, también confirman que entre Sheinbaum Pardo y Gálvez Ruiz hay una distancia de hasta 50 puntos. La Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación tendría el 68 por ciento de las preferencias, mientras que la Senadora con licencia tendría 13 por ciento.

Si se tratara de defender los intereses de las familias mexicanas, el 64 por ciento de los encuestados eligió a Claudia Sheinbaum; el 13 por ciento votó por la panista Xóchitl Gálvez; el 5 por ciento a Samuel García; y sólo el tres por ciento a Eduardo Verástegui.





En caso de que no se pudiera votar por el candidato de preferencia, los mexicanos eligieron como su segunda opción de voto para Presidente de México a Samuel García con 19 por ciento; a Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum con un empate del 17 por ciento y a Eduardo Verástegui con el 10.





Mientras que el seis por ciento no iría a votar; el tres por ciento anularía su voto; el siete por ciento no sabe y el dos por ciento lo mantiene en secreto; sin embargo, el 19 por ciento no votaría por ninguno.





En otra encuesta, la de Covarrubias y Asociados publicada por La Vanguardia España, Claudia Sheinbaum también lidera la contienda por la presidencia con clara ventaja frente a sus posibles rivales. En los resultados de septiembre la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México reúne 73 por ciento en la intención de voto. Es decir, obtendría una ventaja de 57 puntos porcentuales frente a Xóchitl Gálvez (16 por ciento) en caso de ser ellas las únicas candidatas a la presidencia.





En el supuesto que, además de las candidatas virtuales de las alianzas Morena-PT-PVEM y Frente Amplio por México (PAN-PRI-PRD), contendiera el Gobernador de Nuevo León, Samuel García por MC, los resultados para Sheinbaum se reducen a 64 por ciento, mientras que los de Xóchitl crecen ligeramente a 17 por ciento y Samuel García registró 6 por ciento. El 13 por ciento restante, corresponde a los que no saben a quién apoyaría o no prefieren a ninguno.





La metodología de Covarrubias y Asociados fue entrevistas cara a cara a 1,500 personas del 19 al 25 de septiembre de 2023.

“EL FENÓMENO XÓCHITL” EN PELIGRO

El “fenómeno Xóchitl Gálvez”, que algunos políticos, analistas y articulistas avizoraban sobre la aspirante del Frente Amplio por México, parece irse desinflando. Así lo muestran las últimas encuestas hechas en viviendas.

“Xóchitl se siente sola”, “la oposición debe cambiar su campaña patética y equivocada”, alertaron sobre los bajos números de la panista periodistas detractores de la llamada Cuarta Transformación como Ciro Gómez-Leyva, Raymundo Rivapalacio y Óscar Mario Beteta. Otros analistas que siempre opinaron que habían “inflado” la candidatura de la exdelegada de Miguel Hidalgo también reaccionaron: “el supuesto fenómeno Xóchitl se desinfla”, “están pensando en cambiarla”.

Raudel Ávila, académico y articulista opinó en el programa “Los Periodistas”, que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, que la situación de Xóchitl en las encuestas es culpa de las mismas dirigencias que no han socializado el mensaje ni han explicado todavía a sus militantes cuál es la importancia de la alianza.

“Respecto a la candidatura de Gálvez y su campaña, lo que yo observo es que habían encontrado una candidata relativamente competitiva o altamente competitiva, sobre todo comparada con las otras figuras que estaban en su haber, digamos, las otras figuras que aspiraban a la candidatura del Frente. En las mismas encuestas que ustedes han señalado, y me refiero a comparaciones internas, no estoy hablando comparaciones contra Morena o contra Claudia Sheinbaum, respecto a esas figuras, Xóchitl Gálvez aparecía más competitiva y yo creo que sí era más competitiva, pero no han querido arroparla, no han querido darle apoyo, ni asesoría, entre otras cosas”.

Ávila, quien renunció a su militancia priista cuando Alejandro Moreno Cárdenas asumió la dirigencia, dudó de que los partidos del Frente Amplio por México quieran ganar la elección presidencial en 2024. “Yo tengo la duda de si los partidos realmente quieren ganar, yo no estoy seguro de que quieran ganar la Presidencia de la República y que más bien quieren usarla para elevar su votación en el Congreso, para tener mejores números en las cámaras, y Xóchitl es una figura que quieren llevar al altar de los sacrificios y decir ‘bueno, ni siquiera es tan nuestra, ni siquiera era la que queríamos originalmente en las respectivas cópulas'”.

Luis Carlos Ugalde, Director General de Integralia Consultores, coincide en que la campaña de Gávez no se ve, mientras que a Sheinbaum la arroparon los partidos de su coalición.

Sheinbaum obtuvo el 68 por ciento si hoy fueran las elecciones.

Samuel García recibió el 19 por ciento de los votos como segunda opción.