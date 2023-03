Otorgan a Virginia Bautista Premio Nacional de Periodismo Cultural FILEY 2023

Al recibir el Premio Nacional de Periodismo Cultural FILEY 2023, la periodista Virginia Bautista resaltó dos aspectos de la crisis que enfrenta este género periodístico, más allá de la falta de apoyos económicos tras el retiro de la publicidad federal en la mayoría de los medios de comunicación: la crisis ética y la calidad de contenidos.

"Hoy en día ya no hay tiempo de que los directores te retroalimenten, que guíen, que vigilen y te critiquen lo que te hace falta, ni equipos de trabajos solidarios, ni fuentes legales, o todo esto está perdido de extensión. Entonces, tener que librar información de manera inmediata es la crisis de los contenidos, que para distintas plataformas conduce realmente a la fractura de notas; el reportaje ya no tiene espacios, ni tiempo para realizarlos, la entrevista ya no tiene más de cuatro mil caracteres", afirmó.

Sin embargo, mostró optimismo en la superación de estos obstáculos dando prioridad a los temas propios de la agenda cultural, a través del trabajo solidario de los reporteros de la fuente. "Es decir, a través de la disciplina en el trabajo, creatividad, inteligencia, diálogo y resistencia para revalorar la profesión", resaltó en su discurso.

El Premio le fue entregado por María Teresa Mézquita, Directora de la FILEY; Carlos Estrada Pinto, Rector de la Universidad Autónoma de Yucatán y Jesús Alejo Santiago, Director de Manos Libres Periodistas.

La hoy ganadora fue postulada por el Instituto Nacional de las Bellas Artes y Literatura (INBAL) y por el periódico Excélsior, instituciones que reconocen su trayectoria y trabajo periodístico dedicado a diversas temáticas.

El Premio Nacional de Periodismo FILEY fue creado en coordinación con Manos Libres Periodistas con el objetivo de reconocer la trayectoria de periodistas cuyo trabajo diarista contribuye a la promoción y comprensión del quehacer cultural en México. Anteriormente lo han recibido Miguel de la Cruz (2018), Merry MacMasters (2019), Leticia Sánchez Medel (2020) y Sonia Sierra (2022).

/lmr