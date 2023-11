¿Vicente Fox cerró su cuenta de X? Esto sabemos

En la historia reciente de México no ha habido un expresidente más polémico que Vicente Fox; últimamente, sus publicaciones en redes sociales han dado mucho de qué hablar, y no precisamente por ser las más brillantes en el ciberespacio.

Apenas hace unos días, el panista hizo unos comentarios sobre Mariana Rodríguez, esposa del aspirante presidencial de Movimiento Ciudadano, Samuel García, a quien llamó ´dama de compañía´, al responder una publicación de Pedro Ferriz.

Mariana Rodríguez no tardó en contestar lo escrito por Fox; "Señor, no soy una dama de compañía. Soy una mujer, soy licenciada, soy empresaria, soy esposa y soy madre.

"No le permito que me hable así a mí, ni a ninguna otra mujer. No somos accesorios, ni objetos, ni puede faltarnos al respeto, y menos de esa forma tan vulgar".

Estos dichos hicieron que incluso el partido fundado por Dante Delgado presentara una denuncia por violencia política de género. Aunque lo que ocurrió hace unas horas sorprendió a más de uno en las redes sociales.

¿Dónde está Chente?

Y es que la cuenta del expresidente Vicente Fox (@VicenteFoxQue) parece haber ´desaparecido´ de la plataforma X, lugar donde se vertieron los comentarios hacia Mariana Rodríguez, y donde el político suele hacer mención de diversas situaciones relacionadas contra el partido en el poder.

Esto ha hecho a muchos especular si esta acción fue planeada para evitar una posible denuncia más fuerte en contra del expresidente.

Y como suele ocurrir en estos casos, en que los políticos realizan ´acciones desesperadas en momentos desesperados´, los memes no podían faltar:

No faltó quien también relacionó lo ocurrido con la cuenta de X de Vicente Fox con la campaña de Xóchitl Gálvez, afirmando que esto también fue un ´acto de presión´ por los varios comentarios del expresidente que, para muchos, solo le ´metían el pie´ a la aspirante presidencial de la oposición.

Sin embargo, en su perfil de Instagram, Vicente Fox aseguró que su perfil en la plataforma X había sido suspendida ´sin notificación alguna y de forma arbitraria´, por lo cual su equipo estaba trabajando para recuperarla.