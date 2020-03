Viaja al norte y descubre los rincones de Chihuahua y Culiacán.

Si tienes en mente que tus próximas vacaciones sean en el norte del país, pero aún no sabes bien qué destinos elegir no te preocupes: la elección es sencilla. ¿Ya has pensado en Chihuahua y Culiacán? Estas dos ciudades guardan múltiples tesoros entre sus profundidades con los que seguramente te vayas a sentir cautivado.

Y lo más interesante es que el viaje desde Ciudad de México no resulta tan caro. De hecho, se pueden conseguir vuelos a muy bajo precio en cualquier momento del año en las aerolíneas tales como Viva aerobus. Ahora bien, como hay muchas actividades para realizar en ambas ciudades ve agendando las principales.

Un viaje al norte mexicano para sorprenderte al máximo

No siempre resulta fácil encontrar un lugar para despejarse y alejarse del molesto ruido de la ciudad. Sin embargo, esto es posible y para lograrlo no tienes que recurrir a los centros centros más populares. La propuesta es tomarse unos días en dos destinos del norte mexicano, que con un perfil más bajo que cualquier otro logran eclipsar a los turistas con su encanto. Además, como si fuera poco Aerobus ofrece una gran cantidad de ofertas para viajar en cualquier momento del año. Ahora sí, vamos con algunos de los sitios de interés más recomendados para conocer en pocos días estas dos ciudades del norte de México.

Chihuahua en tres días: que visitar y qué actividades hacer

Entre montañas, esta ciudad tiene un encanto particular. Edificios de estilo barroco y arquitectura muy bien preservada, caminar por las calles de Chihuahua es un verdadero viaje de ida. Tiene una gran historia y cultura en sus alrededores por lo que es vital un paseo por la Catedral de Chihuahua, una de las construcciones más significativas de la ciudad.

El Museo de la Revolución Mexicana, construido por el general Francisco "Pancho" Villa, también es otro de los lugares de interés que se encuentran al caminar por el centro. Pero eso no es todo. El Palacio de Gobierno es un sitio de visita obligada, al igual que la Casa XIX. Vale la pena un recorrido por el Cañón de Namurachi, una de las excursiones predilectas de los viajeros. Una experiencia donde se puede estar en contacto con la naturaleza y relajarse.

Destino final: Culiacán

Es la ciudad más grande y la capital del estado de Sinaloa. No lleva mucho tiempo recorrerla, por lo que podrías empezar dando un paseo por el centro. Aquí, no te puedes perder una visita por la Catedral, construida en 1842 y que se caracteriza por su combinación de estilos arquitectónicos muy llamativos.

Además, tienes el Jardín Botánico, uno de los más importantes del país. Una caminata con ese aire fresco y verdoso basta para desconectarse de la rutina en tan solo unos segundos. Los fanáticos de los deportes y el agua pueden visitar los Parques de la Ciudad y Parques Acuáticos. Todavía hay más. No viene mal hacer una pausa a la caminata para tomarse los clásicos tranvías que circulan por toda la ciudad. También se hacen recorridos por la noche e incluso con guías de turismo.

Bonus Track: Ciudad Juárez

Si te quedan algunos días para agregar a tus vacaciones antes de volver a tu rutina laboral, entonces, deberías pensar en Ciudad Juárez. No se encuentra a demasiados kilómetros y tienes una infinidad de actividades para hacer. Además de pasear por el centro neurálgico del lugar, puedes dar un recorrido por el Desierto de Salamayuca, que está ubicado a 47 kilómetros. Se caracteriza por sus paisajes imponentes en donde se pueden practicar varias actividades como sandboarding y el ciclismo de arena.

¿Ya te has decidido? Perfecto, no lo pienses más y busca en la web de las mejores aerolíneas como Viva aerobús: vuelos y comodidad al alcance de los pasajeros. Así ya estarás más cerca de tu próxima aventura.