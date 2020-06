Veracruz se mantiene con el diésel más barato del país: Profeco

En el Quién es el Quién de los precios de las gasolinas, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que en Xalisco, Nayarit, se registró el costo más alto de gasolina regular y en tanto, la más barata está en el municipio de Metepec en Estado de México.

En la gasolina premium el precio más alto está en $20.98 en franquicia Pemex en Angostura, Sinaloa y en este rubro nuevamente Veracruz se posiciona como la entidad donde tiene un precio menor de $15.20 pesos por litro, con un margen de 21 centavos, en el municipio de Medellín de Bravo.

Respecto al precio del combustible diésel la franquicia Pemex en San Gabriel, Jalisco, tiene el precio más alto con $21.27 pesos por litro, mientras que la más económica está en franquicia Pemex del Coyol, Veracruz, Veracruz, en $15.95 pesos por litro.

En cuanto a las condiciones del servicio de sanitarios en estaciones de servicio de gasolina, se pudo apreciar en una diapositiva, que esta gasolinera, del Coyol, aparece como una sucursal que no ofrece baños limpios, y que a pesar de no cobrar el servicio no brindan papel del higiénico a los usuarios.