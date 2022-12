Tu empresa necesita SAP Business One

Toda empresa que quiera mantenerse en pie, debe incorporar tecnología en sus procesos. Claro, no hablamos de inteligencia artificial, pero si un tipo de inteligencia que quizás creías que era inaccesible para ti. Nos estamos refiriendo a los productos de gestión de empresa que ofrece Xamai por todo el mundo. Conoce aquí la herramienta más popular de ellos: Business One.

Esto es lo que es SAP Business One

SAP one o Business One es un ERP, es decir, un software que automatiza las tareas de tu negocio, reduciendo los tiempos y el dinero que inviertes en cada una de ellas. No es más que una base de datos que se va actualizando constantemente, compartiendo información que lleva a su vez, a procesos de desarrollo empresarial.

B1 coordina todas las áreas que existan en un negocio. Ayuda desde la contabilidad y el CRM hasta la relación que tengas con tus clientes. Por supuesto, también gestiona las compras y el inventario que tengas. Esto quiere decir que, sabrás con mucha antelación cuando un producto está por caducar o ya se ha vendido y hay que abastecerse de más.

Esta es la solución que necesitas para que tu empresa incursione en todos los ámbitos del mercado comercial actual. Además, ayuda a la mejorar la organización de la empresa. Todas las áreas saben bien lo que les corresponde hacer, los objetivos a cumplir y el impacto que generan sus resultados en el trabajo de otros compañeros.

¿Cómo funciona SAP Business One?

Al ser un ERP, el SAP B1 implementa estrategias de optimización de procesos. De esa forma, brinda soluciones inteligentes para que tu empresa crezca rápido. Entre las funciones que tiene este sistema de gestión empresarial, podemos encontrar:

Digitalizar el negocio

La base de datos que tiene el software permite que todas las decisiones comerciales que se tomen sean correctas, en el justo momento que así se necesite. La automatización de los procesos aumenta la productividad, dándole un valor real a todos los datos del negocio. Por supuesto, esto supone un crecimiento de la empresa ya que todo es más rápido, pero también, las capacidades del equipo aumentan.

Diversificación del negocio

Esta es una solución que brindan los SAPs ya que, abren la posibilidad de incursionar en varios mercados. Tal herramienta tecnológica no es un obstáculo para que participes en varios procesos, incluso si es entre varias compañías.

Ventajas de usar SAP B1

SAP B1 está diseñado para garantizar un crecimiento y estabilidad empresarial tanto a pequeños como medianos negocios. Por eso, está compuesto de varios módulos que se adaptan a las necesidades de cada organización. Otras ventajas que tienes es el precio de SAP, bastante asequible para tratarse de un recurso de alta tecnología. Veamos que más tiene este sistema de gestión empresarial para tu negocio.

· Información del negocio almacenada en un sistema seguro, escalable y único.

· Aprendizaje de análisis de datos para ser un mejor comerciante.

· Plataforma intuitiva y amigable para los usuarios principiantes.

· Acceso a los datos de la empresa desde cualquier dispositivo móvil.

· Diseñado especialmente para cubrir las necesidades de las pymes.

· Sistema integrado con todos los programas y computadores de la empresa.

Más de 65 mil clientes ya están usando Business One para aumentar la productividad de su empresa, optimizando todos los procesos de la organización. Estos han sido testigos de cómo este programa funciona perfectamente en todo tipo de negocios. No importa el nicho en el que te desempeñes. Tampoco que tan pequeña o grande sea tu empresa, lo más importante es que verás resultados reales en poco tiempo.

Si tu empresa se encuentra en crecimiento, esta es la plataforma que necesitas para mejorar tu gestión. Tiene una gran flexibilidad y se adapta bien en cada escala. Esto se debe a que sus funciones se configuran de acuerdo al nivel en el que te encuentres.

Recuerda que todos los datos del sistema se almacenan en una nube, aunque también puedes optar por un servidor privado en la oficina. Podrás acceder a tus datos cuando así lo quieras, modificándolos según los objetivos planteados. El análisis de datos que realiza permite tomar decisiones rápidas y seguras para mantenerte firme en el mercado comercial competitivo en el que estamos. Nada es imposible si tienes al experto de tu lado.