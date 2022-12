Tren Maya utilizará diésel no contaminante de refinería Deer Park

El presidente López Obrador anunció que el Tren Maya operará con diésel no contaminante importado desde la refinería Deer Park, propiedad de la nación.

"De Palenque hasta Mérida y de Palenque a Chetumal, el Tren (Maya) va a funcionar con un diésel especial no contaminante; por eso hablo de una buena noticia, porque es un diésel que se va a importar de la refinería Deer Park y no solo se va a utilizar para el Tren, de bajo contenido de azufre, no contaminante, sino que ya se tomó la decisión que va a ser el diésel que se utilizará en toda la Península y lo que tiene que ver con Chiapas y Tabasco", enfatizó.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), dijo, colabora en los tendidos eléctricos del Tren Maya, los cuales abastecerán el sistema en los tramos donde utilizará ese tipo de energía.

"Ya estamos construyendo dos plantas de ciclo combinado, una en Mérida y otra en Valladolid, dos para el abastecimiento y ya estamos metiendo gas para que no nos falte la energía eléctrica en toda la región", apuntó.

Reiteró que esta magna obra se inaugurará en diciembre de 2023 con los primeros trenes construidos en Ciudad Sahagún, Hidalgo.