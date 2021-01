Tratará AMLO en G-20 tema de censura en redes sociales

"No puede haber ningún organismo particular en ninguna nación que se convierta en un órgano de censura", expresó Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, por lo que adelantó que en la primera reunión que sostenga con el G-20 planteará el tema de la censura en redes sociales, a raíz de la suspensión de las cuentas del presidente aún Donald Trump, derivado de los disturbios en el Capitolio.

"La libertad debe garantizarse, debe quedar en Estados, naciones, no puede quedar en manos de particulares. Les adelanto que en la primera reunión del G-20 voy a hacer un planteamiento sobre este asunto", anunció.

Sin embargo, reconoció que las redes sociales no deben usarse para incitar a la violencia, aunque eso no debería ser motivo para coartar la libertad de expresión, "no debe ser usado de excusa, hay que garantizar la libertad, no a la censura".

López Obrador señaló que en todo caso los responsables de establecer mecanismos de regulación deben ser los gobiernos "legal y legítimamente constituidos", pues de lo contrario, las empresas se convertirán "en una especie de la Santa Inquisición, sobre las expresiones y manifestaciones".

Aprovechó para tratar a colación las violaciones a la privacidad a través de los celulares con propósitos mercantilistas, que traspasa la intimidad de las personas y, que a todas luces es un atentado contra la libertad, "porque no sólo es saber sobre lo que hace una persona en su público, sino también en lo privado".

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, explicó que "casi todos los países miembros del G20" rechazan la cancelación de las cuentas de Trump, y se presentará una propuesta en conjunto.

"No es de admitirse que haya una persona o grupo de personas que determinen por encima de los Estados nacionales quién tiene derecho de expresarse y quién no, porque eso sería como admitir que haya un gobierno supranacional que determine cuáles son las libertades de los ciudadanos, eso significaría; por lo tanto, no estamos de acuerdo", explicó.

Señaló que ante la postura del Presidente López Obrador gobiernos como el de Francia, Alemania, África y de América Latina se han puesto en contacto para manifestar coincidencias, sobre todo, disposición de trabajar en una propuesta conjunta.

"Esto es, hay un desacuerdo mundial sobre el tema, eso sería lo que podría yo decir el día de hoy. Entonces, el presidente ha dicho: Bueno, veamos cuál es la propuesta, qué se propone".

El canciller recalcó que hoy por hoy lo que se debe proteger son las libertades y no admitir que una empresa determine quién tiene derecho y quién no.