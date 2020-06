Tras visitar a Trump en Washington, AMLO podría viajar a China

Durante la conferencia matutina de este martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló que si realiza otro viaje al extranjero será a China.

"Si salgo, tengo el compromiso de ir a China, pero tengo que esperar, es un viaje más largo y la verdad no me gusta mucho viajar al extranjero; siempre he pensado que la mejor política exterior es la interior", dijo.

Puntualizó que en los próximos días viajará a Estados Unidos debido a la importancia de la entrada en vigor del T-MEC.

"Estoy consciente de periodo electoral, faltan 5 meses; política es tiempo, es el momento para fortalecer nuestra relación política y económica con Estados Unidos y Canadá por los reacomodos que se están dando en el mundo, y nosotros por geopolítica tenemos que buscar relaciones de amistad y de cooperación con Canadá y Estados Unidos", acotó.

El jefe del Ejecutivo subrayó que durante su visita a la Casa Blanca no se entrevistará con el candidato demócrata, Joe Biden, ya que se trata de una visita de trabajo.

"No voy a eso, no voy a solicitar crédito, voy a participar, a testiguar, el inicio del tratado que consideró nos va a ayudar mucho a los tres pueblos; por eso no puedo hablar. No sería correcto hablar con candidatos porque es una visita de trabajo, voy a entrevistarme con el presidente de Estados Unidos (...)"

Cuestionado sobre si dentro de la agenda de temas con Estados Unidos está la idea de pedir un préstamo aclaró que no, debido a que México cuenta con finanzas sanas.

"Nosotros no necesitamos créditos, tenemos finanzas públicas sanas, ese es una diferencia con lo que pasaba anteriormente cuando las crisis que enfrentó el presidente Zedillo hubo un rescate de Estados Unidos, nos pusieron a disposición 20 mil millones de dólares y turismo que dejar hipotecado el petróleo, eso no sucede ahora, no tenemos esa necesidad", aseveró.